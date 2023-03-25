НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Зеленский признал невозможность украинского контрнаступления

Источник:
Sibnet.ru
520 13
Президент Украины Владимир Зеленский
Фото: © пресс-служба президента Украины

Украина на данный момент не может начать наступление, признал президент Владимир Зеленский.

«Без танков и артиллерии мы не можем отправить наших храбрых солдат на передовую»,— сказал Зеленский в интервью японским журналистам, уточнив при этом, что Киев в ближайшее время ожидает поставок западной техники.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в марте заявил, что Киев намерен провести контрнаступление через два месяца. По его словам, боевые действия летом будут иметь решающее значение.

Ранее стало известно, что администрация Джо Байдена считает лучшим сценарием занятие Украиной как можно большей территории в ходе контрнаступления, что должно вынудить Россию начать переговоры.

Еще по теме
США развязали против Китая «подводную войну»
Молдавия переименовала государственный язык в румынский
Макрон разозлил французов жестом в прямом эфире. ВИДЕО
МИД назвал правильным «развод» с Европой
смотреть все
Политика #Мир #Армия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Россия применила на Украине «царь‑бомбу»
Шойгу предупредил Британию об угрозе ядерного конфликта
Надводные беспилотники атаковали Севастополь
Как рождается сленг: 50 популярных слов зумеров
Обсуждение (13)
Картина дня
Зеленский признал невозможность украинского контрнаступления
США развязали против Китая «подводную войну»
Утвержден список профессий для альтернативной службы
Wildberries запустил доставку сверхгабаритных товаров
Мультимедиа
Нейросеть представила марки авто в виде людей. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Ядерные силы стран мира в сравнении. ИНФОГРАФИКА
Из чего состоят звезды. ФОТО
Топ комментариев

slavaynin

потому что на них было московское время,а не потому что дорогие.

Snikolas

Вот давно пора хватит с укронацистами в игры играть, так победа Великой России быстрей наступит в СВО.

Snikolas

Во первая вражина Великой России выползла данилкО)), кто следующий ждемс...

sib_man9

зачем так громко говорить о малышке весом 1500 , вот ОДАБ-9000 будет в самый раз при больших прорывах