Зеленский признал невозможность украинского контрнаступления

Украина на данный момент не может начать наступление, признал президент Владимир Зеленский.

«Без танков и артиллерии мы не можем отправить наших храбрых солдат на передовую»,— сказал Зеленский в интервью японским журналистам, уточнив при этом, что Киев в ближайшее время ожидает поставок западной техники.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в марте заявил, что Киев намерен провести контрнаступление через два месяца. По его словам, боевые действия летом будут иметь решающее значение.

Ранее стало известно, что администрация Джо Байдена считает лучшим сценарием занятие Украиной как можно большей территории в ходе контрнаступления, что должно вынудить Россию начать переговоры.