Зеленский признал невозможность украинского контрнаступления

Фото: © пресс-служба президента Украины
Украина на данный момент не может начать наступление, признал президент Владимир Зеленский.
«Без танков и артиллерии мы не можем отправить наших храбрых солдат на передовую»,— сказал Зеленский в интервью японским журналистам, уточнив при этом, что Киев в ближайшее время ожидает поставок западной техники.
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в марте заявил, что Киев намерен провести контрнаступление через два месяца. По его словам, боевые действия летом будут иметь решающее значение.
Ранее стало известно, что администрация Джо Байдена считает лучшим сценарием занятие Украиной как можно большей территории в ходе контрнаступления, что должно вынудить Россию начать переговоры.
slavayninпотому что на них было московское время,а не потому что дорогие.
SnikolasВот давно пора хватит с укронацистами в игры играть, так победа Великой России быстрей наступит в СВО.
SnikolasВо первая вражина Великой России выползла данилкО)), кто следующий ждемс...
sib_man9зачем так громко говорить о малышке весом 1500 , вот ОДАБ-9000 будет в самый раз при больших прорывах