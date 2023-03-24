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Казахстан решил разобраться с параллельным импортом в Россию

Источник:
Sibnet.ru
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Пограничный пункт в Казахстане
Пограничный пункт в Казахстане
Фото: © Пограничная служба Казахстана

Казахстан из-за опасений вторичных санкций со стороны Запада запустит онлайн-отслеживание товаров, поставляемых в страну для последующего реэкспорта в Россию. Система контроля за параллельным импортом заработает с апреля.

Казахстан оказался в условиях сложной задачи — страна стремится избежать недовольства экономически важного соседа — России, но при этом намерена развивать связи с Западом.

«Наше правительство неоднократно и очень четко заявляло, что Казахстан не вводит никаких санкций и ограничений в торговле с Россией. Но не позволит обходить западные санкции и не станет площадкой для такого обхода», — сказал порталу Eurasianet анонимный высокопоставленный чиновник. 

«Мы понимаем все риски, связанные со вторичными санкциями, поэтому внимательно следим за нашей взаимной торговлей со всеми партнерами», — добавил источник. И новая система, которая отследит в реальном времени «всю цепочку перемещения товаров от границы до границы», направлена на снижение этих рисков.  

Вторичные санкции — это меры в отношении нарушителей санкционного режима, в том числе находящихся в другой юрисдикции. Могут применяться за связи с подсанкционными странами или лицами, если эти связи де-факто позволяют обходить установленные ограничения. 

По данным СМИ, казахстанский бизнес в рамках параллельного импорта помогает удовлетворять российский спрос на высокотехнологичные потребительские товары и другую продукцию, которую в условиях западных санкций трудно поставить в Россию напрямую.

Общий экспорт товаров в Россию из Казахстана в 2022 году увеличился на 25%, свидетельствуют данные казахстанского Бюро национальной статистики.

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