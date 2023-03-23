Браузер опера тестирует сразу три функции основанные на применении ИИ. В него интегрировали два чат-бота ChatGPT и ChatSonic и добавили функцию AI Prompts, дающую контекстные подсказки с помощью нейросети.

Контекстные подсказки AI Prompts позволяют получить сокращенное изложение выделенного фрагмента текста, сообщается в блоге разработчиков. Они работают с любым объемом данных, могут искать информацию и даже подготовить твит с изложением.

Чат-боты ChatGPT и ChatSonic интегрированы не полностью, присутствует только интеграция веб-версий. Их можно развернуть на боковой панели браузера и работать с нейросетями без необходимости открывать дополнительные вкладки.

Нововведения доступны в рамках предварительного просмотра для всех пользователей Opera и Opera GX на Windows, Mac и Linux. О сроках выхода в стабильной версии не сообщается.