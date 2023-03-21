Игра Diablo IV сломала дорогие видеокарты

Участники бета-тестирования Diablo IV стали массово жаловаться на поломку видеокарты во время игрового процесса, соответствующие сообщения появились на Reddit, а также различных тематических форумах.
Больше всего среди пострадавших среди владельцев NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti производства Gigabyte. Отдельные случаи неисправностей также наблюдались у видеокарт других компаний и серий.
Пользователи отмечают, что во время игры в Diablo IV у них наблюдалась аномально высокая нагрузка на графический процессор. Частота кадров в какой-то момент сильно увеличивалась, видеокарты выходили из строя и больше не включались.
При этом у некоторых игроков видеокарта просто выключалась от высокой нагрузки. Чтобы обезопасить ее от поломки специалисты рекомендуют вручную ограничивать частоту кадров в игре через драйверы, а не в игровом меню.
Алекс555А Россиянам хлеб не обещает?. Когда -то было в столовой и ресторанах хлеб ржаной и пшеничный лежал бесплатно....
DRAGONWAYВоевать не с Польшей, а Польше, ибо если эти пшеки начнут агрессивно действовать, но ни 5 ни 4 статься...
GammiPluhи ничего не сделали, ни чего не расследовали и ни кого не привлекли к ответственности из США
Asd10Рабская твоя психология. Без хозяина ты жизни ваще не представляешь?