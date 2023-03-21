Игра Diablo IV сломала дорогие видеокарты

Участники бета-тестирования Diablo IV стали массово жаловаться на поломку видеокарты во время игрового процесса, соответствующие сообщения появились на Reddit, а также различных тематических форумах.

Больше всего среди пострадавших среди владельцев NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti производства Gigabyte. Отдельные случаи неисправностей также наблюдались у видеокарт других компаний и серий.

Пользователи отмечают, что во время игры в Diablo IV у них наблюдалась аномально высокая нагрузка на графический процессор. Частота кадров в какой-то момент сильно увеличивалась, видеокарты выходили из строя и больше не включались.

При этом у некоторых игроков видеокарта просто выключалась от высокой нагрузки. Чтобы обезопасить ее от поломки специалисты рекомендуют вручную ограничивать частоту кадров в игре через драйверы, а не в игровом меню.