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Игра Diablo IV сломала дорогие видеокарты

Источник:
Sibnet.ru
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Видеокарты NVIDIA
Фото: © NVIDIA

Участники бета-тестирования Diablo IV стали массово жаловаться на поломку видеокарты во время игрового процесса, соответствующие сообщения появились на Reddit, а также различных тематических форумах.

Больше всего среди пострадавших среди владельцев NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti производства Gigabyte. Отдельные случаи неисправностей также наблюдались у видеокарт других компаний и серий.

Пользователи отмечают, что во время игры в Diablo IV у них наблюдалась аномально высокая нагрузка на графический процессор. Частота кадров в какой-то момент сильно увеличивалась, видеокарты выходили из строя и больше не включались.

При этом у некоторых игроков видеокарта просто выключалась от высокой нагрузки. Чтобы обезопасить ее от поломки специалисты рекомендуют вручную ограничивать частоту кадров в игре через драйверы, а не в игровом меню.

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Топ комментариев

Алекс555

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DRAGONWAY

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GammiPluh

и ничего не сделали, ни чего не расследовали и ни кого не привлекли к ответственности из США

Asd10

Рабская твоя психология. Без хозяина ты жизни ваще не представляешь?