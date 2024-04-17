Создан массажер в виде хедкраба из игры Half-Life

Необычный массажер для шеи разработал дизайнер Джаффа Саба — внешний облик устройства достоверно повторяет облик знаменитого хедкраба из игры Half-Life.

Массажер изготовлен из латекса, поролона, резины и кожи. Энтузиаст заверил, что использовал для гаджета материалы голливудского качества. Устройство поддерживает пять скоростей работы.

Гаджет сделан в одном экземпляре — энтузиаст намерен продать его на аукционе, стартующем 23 апреля. Массажер доставят покупателю в деревянном ящике, выполненном в стиле Half-Life.

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Хедкрабы — паразитические инопланетные существа из франшизы Half-Life, которые имеют четыре конечности и способны совершать прыжки на расстояние до трех метров в любом направлении.

В игре хедкрабы обладают способностью паразитировать на людях, превращая их в зомби. При нападении они запрыгивают на голову человека, пробивают жалом шею и подключаются к спинному мозгу.