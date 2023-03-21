Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным в Москве назвал стратегическим выбором укрепление отношений между двумя странами, говорится в сообщении МИД Китая.

«Укрепление и развитие китайско-российских отношений - это стратегический выбор Китая, который исходит из его собственных фундаментальных интересов и преобладающих тенденций в мире», — приводит МИД содержание заявлений председателя КНР.

Си Цзиньпин отметил, что Китай твердо придерживается общего курса на укрепление стратегического сотрудничества с Россией.

По его словам, состоялся «углубленный обмен мнениями по украинскому вопросу между главами двух стран. Китайский лидер подчеркнул, что «большинство стран поддерживают ослабление напряженности, выступают за мирные переговоры, а также выступают «против подливания масла в огонь».

Си Цзиньпин заверил Путина, что «Китай продолжит играть конструктивную роль в содействии политическому урегулированию украинского вопроса».

Председатель КНР с 20 по 22 марта находится в Россию с государственным визитом по приглашению российского президента.