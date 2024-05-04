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Трамп разработал мирный план по Украине

Источник:
Sibnet.ru
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Кандидат в президенты США Дональд Трамп разработал подробный план мирного урегулирования российско-украинского конфликта, однако пока не намерен раскрывать его.

Обнародовать его Трамп намерен только после выборов в США, пишет The Daily Telegraph. Сейчас он сосредоточится на послании, что сможет остановить конфликт после избрания президентом Соединенных Штатов.

Тем самым он хочет завоевать голоса избирателей, которые выступают за мирное урегулирование, отмечает издание. При этом Трамп ранее заявил, что в случае избрания не будет выделять помощь Украине, если деньги не будут направлять из Европы.

Источники ранее сообщали, что если Трамп победит на осенних президентских выборах в США, он на следующий день после инаугурации займется организацией мирных переговоров между Россией и Украиной.

Трамп неоднократно говорил, что сможет завершить российско-украинский конфликт за 24 часа. Президент Украины Владимир Зеленский предлагал Трампу приехать в Киев, чтобы при личной встрече объяснить, почему это невозможно.

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Политика #Мир
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