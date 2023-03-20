ВВС Украины заявили о гибели лучших пилотов в ожидании F‑16

Украинские летчики гибнут в боевых действиях на устаревшей технике, а могли бы пересесть на более совершенные американские истребители F-16, заявил командующий авиацией ВВС Украины генерал Сергей Голубцов.

Тестирование украинских летчиков показало их способность научиться управлению истребителями менее чем за полгода, как считают нужным на Западе, приводят «Известия» слова Голубцова.

«Я теряю некоторых из своих лучших людей из-за отсутствия надлежащего оборудования», — отметил генерал.

Голубцов выразил также мнение, что с самолетами F-16 украинские силы смогли бы эффективнее защищать поставляемую западную бронетехнику.

К тому же истребители будут полезны в плане замены систем противовоздушной обороны (ПВО), поскольку те не прикрывают всю территорию страны.