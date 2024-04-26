Путин рассказал, от чего зависит успех на фронте

Президент России Владимир Путин заявил, что достигать успехов на фронте сейчас позволяют быстрота и эффективность решения технологических задач.

«Успех на линии боевого соприкосновения зависит от того сегодня, насколько эффективно и быстро решаются технологические задачи, с каким опережением противоборствующие стороны это делают. Вот просто в режиме реального времени. И у нас получается»,— сказал Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.

Например, технологии на основе искусственного интеллекта, по словам президента, представляют собой одну из важнейших отраслей, развивающихся в стране. Такие технологии используются в производстве беспилотников, отметил президент.

Путин добавил, что в стране появился так называемый народный ВПК. Новые предложения от людей, работающих в сфере технологий, поступают в Минобороны России постоянно.