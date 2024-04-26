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Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Путин рассказал, от чего зависит успех на фронте

Источник:
Sibnet.ru
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Президент России Владимир Путин заявил, что достигать успехов на фронте сейчас позволяют быстрота и эффективность решения технологических задач.

«Успех на линии боевого соприкосновения зависит от того сегодня, насколько эффективно и быстро решаются технологические задачи, с каким опережением противоборствующие стороны это делают. Вот просто в режиме реального времени. И у нас получается»,— сказал Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.

Например, технологии на основе искусственного интеллекта, по словам президента, представляют собой одну из важнейших отраслей, развивающихся в стране. Такие технологии используются в производстве беспилотников, отметил президент.

Путин добавил, что в стране появился так называемый народный ВПК. Новые предложения от людей, работающих в сфере технологий, поступают в Минобороны России постоянно.

Тема: Военная операция на Украине
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nicollaich

Да вы шо???У нас не делают гвозди и галоши.Микросхемы мы вытаскиваем из стиральных машин. Какой спутник-шмутник?

mosquito__2010

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corrector

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