Посол заявил, что Польша вступит в конфликт при поражении Украины

Польша должна будет вступить в конфликт с Россией, если Киев потерпит поражение, заявил польский посол во Франции Ян Эмерик Росцишевский.

«Если Украина не сможет отстоять свою независимость, то нам придется вступить в этот конфликт, поскольку наши фундаментальные ценности окажутся под угрозой. Таким образом, у нас не будет выбора», — цитирует ТАСС посла Польши.

Ранее депутат Франции в Европейском парламенте Тьерри Мариани заявил, что Польша «втягивает страны ЕС в эскалацию на Украине против их желания».

Французский политик назвал «крайне опасным» решение Варшавы поставить Киеву истребители МиГ-29. В предоставлении вооружений Варшава «идет сейчас даже дальше, чем Вашингтон», отметил Мариани.