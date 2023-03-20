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Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Посол заявил, что Польша вступит в конфликт при поражении Украины

Источник:
ТАСС
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Фото: Ministerstwo Obrony Narodowej / CC BY 3.0 pl

Польша должна будет вступить в конфликт с Россией, если Киев потерпит поражение, заявил польский посол во Франции Ян Эмерик Росцишевский.

«Если Украина не сможет отстоять свою независимость, то нам придется вступить в этот конфликт, поскольку наши фундаментальные ценности окажутся под угрозой. Таким образом, у нас не будет выбора», — цитирует ТАСС посла Польши.

Ранее депутат Франции в Европейском парламенте Тьерри Мариани заявил, что Польша «втягивает страны ЕС в эскалацию на Украине против их желания».

Французский политик назвал «крайне опасным» решение Варшавы поставить Киеву истребители МиГ-29. В предоставлении вооружений Варшава «идет сейчас даже дальше, чем Вашингтон», отметил Мариани.

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