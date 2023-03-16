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Путин объявил новую модель российской экономики

Источник:
пресс-служба президента РФ
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Президент РФ Владимир Путин
Фото: © пресс-служба президента РФ

Экономика России начинает развиваться по новой модели и обретает абсолютно новое качество, заявил президент Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.

Глава государства заверил, что государство продолжит оказывать поддержку российскому ответственному бизнесу, который ценит долгосрочную репутацию и доброе имя, а также поддерживает своих работников.

Путин отметил, что возможностей и перспектив для развития бизнеса в России в настоящее время стало больше — этот момент нельзя упустить. «Не ровен час и ушедшие компании захотят вернуться в Россию», — напомнил президент.

Своевременные инвестиционные решения «безусловно окупятся», подчеркнул Путин. Особенно верно это для обрабатывающей промышленности, туризма внутри страны и для российских брендов на потребительском рынке.

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Экономика #Промзона #Россия
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