Путин объявил новую модель российской экономики

Экономика России начинает развиваться по новой модели и обретает абсолютно новое качество, заявил президент Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.

Глава государства заверил, что государство продолжит оказывать поддержку российскому ответственному бизнесу, который ценит долгосрочную репутацию и доброе имя, а также поддерживает своих работников.

Путин отметил, что возможностей и перспектив для развития бизнеса в России в настоящее время стало больше — этот момент нельзя упустить. «Не ровен час и ушедшие компании захотят вернуться в Россию», — напомнил президент.

Своевременные инвестиционные решения «безусловно окупятся», подчеркнул Путин. Особенно верно это для обрабатывающей промышленности, туризма внутри страны и для российских брендов на потребительском рынке.