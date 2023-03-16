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Coca‑Cola осталась лидером по продаже газировки в России

Источник:
РБК
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Завод Coca-Cola
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Напитки американской The Coca-Cola Company все еще находится в лидерах продаж в России, несмотря на то, что компания официально ушла из страны год назад, свидетельствуют данные сервиса «Продажи.рф».

В январе и феврале 2023 года больше трети потребителей колы выбирали в магазинах напиток «Добрый кола». На втором месте по популярности оказался бренд Coca-Cola ушедшей из России The Coca-Cola Company импортного производства. Замыкают тройку лидеров напитки под брендом «Черноголовка», приводит РБК данные сервиса.

По данным «Продажи.рф», год назад абсолютными лидерами по продажам в категории напитков со вкусом колы были международные бренды Coca-Cola и Pepsi.

В марте прошлого года Coca-Cola заявила о приостановке своей деятельности в России. Впоследствии стало известно, что компания запустила в стране производство аналога Coca-Cola — «Добрый кола». 

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Экономика #Торговля #Продукты #Санкции
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