Coca‑Cola осталась лидером по продаже газировки в России

Напитки американской The Coca-Cola Company все еще находится в лидерах продаж в России, несмотря на то, что компания официально ушла из страны год назад, свидетельствуют данные сервиса «Продажи.рф».

В январе и феврале 2023 года больше трети потребителей колы выбирали в магазинах напиток «Добрый кола». На втором месте по популярности оказался бренд Coca-Cola ушедшей из России The Coca-Cola Company импортного производства. Замыкают тройку лидеров напитки под брендом «Черноголовка», приводит РБК данные сервиса.

По данным «Продажи.рф», год назад абсолютными лидерами по продажам в категории напитков со вкусом колы были международные бренды Coca-Cola и Pepsi.

В марте прошлого года Coca-Cola заявила о приостановке своей деятельности в России. Впоследствии стало известно, что компания запустила в стране производство аналога Coca-Cola — «Добрый кола».