Самая заразная: чем опасна корь и спасет ли прививка?

Самая заразная инфекция из существующих — так врачи говорят о кори. Против этого заболевания давно создана успешная вакцина, но в этом году вновь фиксируются вспышки. Чем опасна корь, какие симптомы должны насторожить и в каком случае проводят ревакцинацию?

Корь с начала 2023 года выявлена в шести регионах Сибири: Новосибирской, Кемеровской и Иркутской областях, Красноярском и Алтайском краях, Республике Алтай. Где-то речь идет о единицах, где-то — о десятках случаев.

В Новосибирской области произошла самая масштабная вспышка — зимой зафиксировали 95 заболевших, тогда как в прошлом году регистрировались единичные случаи кори. К марту заболеваемость в регионе пошла на спад, хотя случаи фиксировались в учебных заведениях. По состоянию на 2 марта было 26 заболевших, сообщило Управление Роспотребнадзора по Новосибирской области в ответ на запрос Sibnet.ru.

По данным ведомства, корь среди непривитого населения спровоцировал завозной случай из Средней Азии. Роспотребнадзор отреагировал по инструкции: определил круг контактных лиц по месту работы, учебы и проживания. Организовал медицинское наблюдения и иммунизацию непривитых по эпидемическим показаниям.

«Если непривитый человек находился в контакте с больным корью, он заболеет в 100% случаев. Вирус кори очень летуч и обладает высокой контагиозностью. Может передаваться по вентиляционным трубам, шахтам лифтов, вследствие чего могут заболеть жители одного дома на разных этажах», — объяснила замначальника отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю Татьяна Кострыкина.

Так и произошло в Красноярске. Диагноз «корь» подтвердился у ребенка, который живет с первым заболевшим в одном подъезде. Причем родители, зная, что в их доме выявлена корь, отказались прививаться и прививать ребенка.

«Для сравнения: если люди болеют ковидом, то карантин накладывается на квартиру — тех, кто проживает с заболевшим. Если кто-то заболевает ветрянкой, то на весь этаж в стационаре, где есть заболевшие. Если кто-то заболевает в стационаре корью, то на весь корпус», — привел пример врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков.

Чем опасна корь?

Корь начинается остро: повышение температуры до 40 градусов, насморк, кашель, покраснение глаз, интоксикация. На этом этапе отсутствует главный симптом кори — сыпь. Она появляется на третий-пятый день от начала заболевания.

«Высыпает сначала на лице, затем элементы распространяются на туловище и верхние конечности, к третьему дню сыпь переходит на ноги. Вот эта "этапность" — один из характерных симптомов кори. Высыпания имеют пятнисто-папулезный характер, тенденцию к слиянию, неизмененный фон кожи», — описал течение болезни Поздняков.

У возрастных пациентов в отличие от детей клинические симптомы не так ярко выражены: бывает меньше сыпи и температура не такая интенсивная.

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Течение даже неосложненных форм достаточно тяжелое. К тому же корь часто дает бактериальные осложнения со стороны верхних и нижних дыхательных путей — активируется вся собственная эндогенная флора, соответственно возникают синуситы, фарингиты, бронхиты, пневмонии, бактериальные конъюнктивиты.

Вирус кори резко снижает, практически «обнуляет» собственный иммунный ответ на другие инфекции — такова его особенность. Человек становится восприимчив даже к тем заболеваниям, к которым раньше имел иммунитет, а после кори могут запускаться аутоиммунные заболевания.

«Очень серьезное осложнение — подострый склерозирующий панэнцефалит — это медленно прогрессирующее поражение различных отделов головного мозга, которое ведет к летальному исходу. Редко, но это бывает. У этого осложнения очень четкая связь с перенесенной корью», — отметил врач-инфекционист.

Когда ставить прививку?

Препаратов прямого действия против кори не существует. Ее лечат, воздействуя на процессы, которые вызвал вирус, используя жаропонижающие, препараты от кашля, сосудосуживающие капли, дезинтоксикацию при необходимости. Если присоединяется бактериальная инфекция, то применяют антибиотики.

У переболевших сохраняется стойкий иммунитет к заболеванию. Вакцинальный будет слабее.

Вакцина против кори была создана в 1963 году и эффективна по сей день. Вакцинация против кори включена в Национальный календарь профилактических прививок. Препарат должны ставить всем детям до года, ревакцинация проводится в шесть лет.

Взрослым от 18 до 35 лет надо ставить вакцину, если они не были привиты или были привиты однократно. А после 36 лет прививку рекомендуют только тем, у кого высока вероятность контактов. Это врачи, учителя, продавцы, работники транспорта и ЖКХ, сотрудники государственных контрольных органов в пунктах пропуска через государственную границу РФ.

Специалисты рекомендуют в период вспышки проверить иммунитет к кори, так как со временем он может «просаживаться». Для этого необходимо сдать иммуноглобулины G к вирусу кори количественные.

Результат будет отрицательный или положительный с указанием количества антител в единицах. Если результат положительный, значит, у человека есть иммунитет после вакцинации либо после перенесенного заболевания, и ему делать ничего не нужно. Если антител нет, то нужно экстренно прививаться.

Так называемая подчищающая иммунизация в России пройдет с 3 апреля — вакцинируют тех, кто ни разу не прививался и не болел корью, а также привитых однократно детей и взрослых.