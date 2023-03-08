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Загадочные «сумеречные лучи» пролетели над Марсом

Источник:
Sibnet.ru
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«Сумеречные лучи», заснятые ровером Curiosity над Марсом
«Сумеречные лучи», заснятые ровером Curiosity над Марсом
Фото: © NASA/JPL-Caltech/MSSS

Марсоход Curiosity впервые сфотографировал удивительные «сумеречные лучи» над Красной планетой, сообщает Лаборатории реактивного движения NASA.

Curiosity сфотографировал закат на Марсе таким, каким его никто еще никогда не видел. Предыдущие изображения указывали на то, что закаты на Марсе представляют собой довольно мрачное зрелище.

Когда Солнце опустилось за горизонт Марса, лучи осветили гряду облаков над поверхностью. Марсоход свой сверхчувствительной камерой запечатлел явление, называемое «сумеречные лучи». Это первый подобный снимок за историю изучений Красной планеты.

При освещении солнечным светом некоторые типы марсианских облаков могут создавать радужное свечение. Расчеты говорят о том, что эти облака, вероятно, состоят из углекислого газа или сухого льда.

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