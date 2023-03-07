Nvidia признала, что ee драйвера грузят процессор после выхода из игр

Ошибка в мартовском пакете драйверов Nvidia Game Ready Driver версии 531.18 WHQL приводит к росту нагрузки на процессор. Примечательно, что проблема наблюдается не только после запуска игр, но и после их закрытия.

Процесс NVIDIA Container начинает потреблять 10% мощности процессора после запуска или закрытия игры, сообщает портал Videocardz. В качестве временного решения можно выгрузить его через диспетчер задач или перезагрузить компьютер.

Nvidia признала проблему и включила ее в список неполадок для устранения. Ошибка наблюдается не у всех обладателей видеокарт, столкнувшимся с ней пользователям порекомендовали откатить драйвер к предыдущей версии 528.49 WHQL.