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Нейросеть научили генерировать уровни для Super Mario Bros

Источник:
Sibnet.ru
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Статует Марио из Super Mario Bros
Фото: © Cl?udio Luiz Castro / Unsplash License

Команда из Копенгагенского университета разработала нейросеть MarioGPT, способную генерировать бесконечное количество уровней для игры Super Mario Bros по заданным текстовым параметрам. 

Нейросеть MarioGPT требует начальных знаний Python и понимания структуры уровней. Она позволяет сгенерировать карту без труб, противников и блоков, или, наоборот, насытить ими до предела и всячески комбинировать. ИИ выложен в свободный доступ на GitHub.

Нейросеть работает на тонко настроенной модели GPT2 и воспринимает команды в виде текста. То есть можно просто написать ей «много труб, нет врагов, низкая высота, среднее количество блоков» и получить желаемый уровень.

Сами разработчики отметили, что несмотря на возможности нейросети и малое количество принимаемых команд, она не всегда работает хорошо и иногда уровни непригодны для прохождения.

Исследование показывает возможности алгоритмов процедурной генерации. Благодаря большим языковым моделям, их можно использовать для обучения искусственного интеллекта и развивать его для выполнения более сложных задач.

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Топ комментариев

big-big

У янки была Псаки, у гансов Нюрка-ленка. Соответствуют!

mosquito__2010

Образование не иначе в Хогвартсе получала как и другие.

Nik3316

весь американский рынок зависит от товаров из Китая...И США это учитывают.

mosquito__2010

Россия и Китай вероятно вертели мнение США в целом и Блинкена в частности по этому поводу примерно градусов...