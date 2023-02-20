Нейросеть научили генерировать уровни для Super Mario Bros

Команда из Копенгагенского университета разработала нейросеть MarioGPT, способную генерировать бесконечное количество уровней для игры Super Mario Bros по заданным текстовым параметрам.

Нейросеть MarioGPT требует начальных знаний Python и понимания структуры уровней. Она позволяет сгенерировать карту без труб, противников и блоков, или, наоборот, насытить ими до предела и всячески комбинировать. ИИ выложен в свободный доступ на GitHub.

Нейросеть работает на тонко настроенной модели GPT2 и воспринимает команды в виде текста. То есть можно просто написать ей «много труб, нет врагов, низкая высота, среднее количество блоков» и получить желаемый уровень.

Сами разработчики отметили, что несмотря на возможности нейросети и малое количество принимаемых команд, она не всегда работает хорошо и иногда уровни непригодны для прохождения.

Исследование показывает возможности алгоритмов процедурной генерации. Благодаря большим языковым моделям, их можно использовать для обучения искусственного интеллекта и развивать его для выполнения более сложных задач.