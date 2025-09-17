Вышла 30-минутная демка Little Nightmares III

Студия Supermassive Games выложила демо-версию третьей части хоррора Little Nightmares в преддверии полноценного релиза игры. Пост об этом разработчики опубликовали в соцсети X.

«Вы стали на шаг ближе, малыши. Но не ближе к спасению», – говорится в сообщении.

Геймерам доступны 30 минут из первого акта, получившего название «Некрополь». При этом полученный в демке игровой прогресс не будет перенесен в полную версию, проходить ее придется с начала.

Демо-версию можно скачать в Steam, а также в онлайн-магазинах Xbox и PlayStation. Ее размер в зависимости от платформы варьируется от 8 до 10 гигабайт. Полная версия игры выйдет 10 октября.

Разработкой третьей части Little Nightmares занималась студия Supermassive Games, известная серией Dark Pictures в жанре интерактивного кино. Создатели первых двух частей «Маленьких кошмаров» — Tarsier Studios сейчас работают над хоррором Reanimal, релиз которого запланирован на 2026 год.



