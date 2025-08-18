Показаны 13 минут геймплея Reanimal от создателей Little Nightmares

Посвященный видеоиграм портал IGN эксклюзивно представил 13 минут геймплея кооперативного хоррора Reanimal от шведской студии Tarsier, выпустившей первую и вторую части Little Nightmares.

Опубликованные кадры показывают одиночное прохождение начального фрагмента игры, при этом издание подчеркивает, что Reanimal полностью кооперативная, и ее рекомендуется проходить вдвоем.

Геймерам предстоит играть за брата и сестру, которые отчаянно пытаются спасти своих пропавших друзей. Исследуя кошмарный остров на лодке и пешком и попутно решая головоломки, игроки будут постепенно раскрывать тайну, окутывающую эти земли. Впрочем, как и в случае с Little Nightmares, игрокам не дадут прямых ответов об устройстве мрачного мира игры и происхождении населяющих его монстров, что делает Reanimal открытой для интерпретаций.

Релиз Reanimal ожидается в первом квартале 2026 года на PC (Steam), PS5, Xbox Series X/S.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ PUBG перестанет работать на PS4 и Xbox One

Студия Tarsier известна своими атмосферными приключенческими играми с элементами хоррора. Ее наиболее успешным проектом стала серия Little Nightmares, тираж двух частей которой превысил 12 миллионов проданных копий за 6 лет существования франшизы.