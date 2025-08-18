НАВЕРХ
#ММО #Экшены #RPG #Консоли #Аркады #Гонки

Показаны 13 минут геймплея Reanimal от создателей Little Nightmares

Источник:
IGN
154 0
Фото: © tarsier.se

Посвященный видеоиграм портал IGN эксклюзивно представил 13 минут геймплея кооперативного хоррора Reanimal от шведской студии Tarsier, выпустившей первую и вторую части Little Nightmares.

Опубликованные кадры показывают одиночное прохождение начального фрагмента игры, при этом издание подчеркивает, что Reanimal полностью кооперативная, и ее рекомендуется проходить вдвоем.

Геймерам предстоит играть за брата и сестру, которые отчаянно пытаются спасти своих пропавших друзей. Исследуя кошмарный остров на лодке и пешком и попутно решая головоломки, игроки будут постепенно раскрывать тайну, окутывающую эти земли. Впрочем, как и в случае с Little Nightmares, игрокам не дадут прямых ответов об устройстве мрачного мира игры и происхождении населяющих его монстров, что делает Reanimal открытой для интерпретаций.

Релиз Reanimal ожидается в первом квартале 2026 года на PC (Steam), PS5, Xbox Series X/S.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕPUBG перестанет работать на PS4 и Xbox One

Студия Tarsier известна своими атмосферными приключенческими играми с элементами хоррора. Ее наиболее успешным проектом стала серия Little Nightmares, тираж двух частей которой превысил 12 миллионов проданных копий за 6 лет существования франшизы.

Еще по теме
PUBG перестанет работать на PS4 и Xbox One
Mafia: The Old Country выходит на консолях и ПК
Хоккейный симулятор NHL 26 получил дату релиза
Видеоигры способны повысить IQ ребенка
смотреть все
Игры #Консоли #Экшены
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Российская армия отработает применение ядерного оружия
Россия уничтожила производство ракет «Сапсан» на Украине
Назван смартфон с лучшей камерой 2025 года
Слова «миллион» и «миллиард» получили новое произношение
Обсуждение (0)
О самом главном
Откуда берутся лентяи и кто такие трудоголики
Как кошки выбирают место для сна
Ошибки соискателей: что не стоит указывать в резюме
Чем выгорание отличается от депрессии
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Почему отражение в зеркале кажется красивее фотографий
Все статьи
Мультимедиа
Топ вредной еды: что нельзя, но иногда можно
Как выбрать правильные солнечные очки
Проект «Байкал»: чем заменят «Кукурузник»
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Топ комментариев

velam

Значит лешаться не только ДНР и ЛНР.

Voland2

Зеля выбрал почетную смерть через цугундер? Занятно...

korvinsS

На ковер к боссу вызвали будут судьбу его решать)

-БЕРКУТ-

шамана нужно было там и оставить.