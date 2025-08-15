НАВЕРХ
#ММО #Экшены #RPG #Консоли #Аркады #Гонки

PUBG перестанет работать на PS4 и Xbox One

Источник:
Sibnet.ru
228 0
PUBG
Фото: © t.me/pubg_battlegrounds_cis

Корейское издательство Krafton и студия PUBG Corporation анонсировали прекращение поддержки популярной многопользовательской игры PUBG: Battlegrounds на консолях предыдущего поколения Play Station 4 и Xbox One. Обращение к геймерам опубликовано на сайте игры.

«Как мы уже упоминали в планах действий на 2025 год, мы намереваемся перевести PUBG на консоли современного поколения. Начиная с 13 ноября игра PUBG будет поддерживаться только на консолях PlayStation 5 и Xbox Series X|S», — говорится в сообщении разработчиков.

Отказ от устаревших платформ необходим для корректной работы PUBG на консолях текущего поколения, владельцам которых обещают более стабильную игровую среду и более плавный игровой процесс. Кроме того, разработчики ожидают уменьшение количества сбоев, благодаря оптимизации, связанной с управлением памятью.

Переход состоится во время техобслуживания основного сервера 13 ноября 2025 года. При этом данные аккаунтов владельцев старых приставок сохранятся, и они смогут продолжить играть в PUBG: Battlegrounds после покупки современных консолей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВышел дебютный трейлер фэнтези-экшена Woochi the Wayfarer

Многопользовательская игра в жанре «королевская битва» PUBG: Battlegrounds вышла в конце 2017 года и получила множество наград от престижных профильных изданий. На текущий момент она является одной из самых популярных игр в мире с многомиллионной аудиторией.

Еще по теме
Mafia: The Old Country выходит на консолях и ПК
Хоккейный симулятор NHL 26 получил дату релиза
Видеоигры способны повысить IQ ребенка
2K уволила главу студии-разработчика новой части BioShock
смотреть все
Игры #Консоли
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Генсек НАТО призвал Украину де‑факто признать потерю территорий
Адам Кадыров станцевал лезгинку
Кадыров пофилософствовал об истинной ценности жизни
Эксперт спрогнозировал скорое подорожание продуктов
Обсуждение (0)
Картина дня
Лавров заявил о четкой позиции России на переговорах с Трампом
Трамп оценил вероятность успеха встречи с Путиным
Порядок освидетельствования на опьянение изменится с 1 сентября
«Вице-мисс Россия-2017» умерла после ДТП с лосем
Мультимедиа
Топ вредной еды: что нельзя, но иногда можно
Как выбрать правильные солнечные очки
Проект «Байкал»: чем заменят «Кукурузник»
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Самое обсуждаемое
57
Генсек НАТО призвал Украину де‑факто признать потерю территорий
29
Российская армия отработает применение ядерного оружия
24
Украина и Европа потребовали от России прекращения огня
18
Медведев рассказал о боевиках из наркокартелей в рядах ВСУ
17
ВСУ стали жаловаться на атаки российских Су‑57