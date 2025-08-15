PUBG перестанет работать на PS4 и Xbox One

Корейское издательство Krafton и студия PUBG Corporation анонсировали прекращение поддержки популярной многопользовательской игры PUBG: Battlegrounds на консолях предыдущего поколения Play Station 4 и Xbox One. Обращение к геймерам опубликовано на сайте игры.

«Как мы уже упоминали в планах действий на 2025 год, мы намереваемся перевести PUBG на консоли современного поколения. Начиная с 13 ноября игра PUBG будет поддерживаться только на консолях PlayStation 5 и Xbox Series X|S», — говорится в сообщении разработчиков.

Отказ от устаревших платформ необходим для корректной работы PUBG на консолях текущего поколения, владельцам которых обещают более стабильную игровую среду и более плавный игровой процесс. Кроме того, разработчики ожидают уменьшение количества сбоев, благодаря оптимизации, связанной с управлением памятью.

Переход состоится во время техобслуживания основного сервера 13 ноября 2025 года. При этом данные аккаунтов владельцев старых приставок сохранятся, и они смогут продолжить играть в PUBG: Battlegrounds после покупки современных консолей.

Многопользовательская игра в жанре «королевская битва» PUBG: Battlegrounds вышла в конце 2017 года и получила множество наград от престижных профильных изданий. На текущий момент она является одной из самых популярных игр в мире с многомиллионной аудиторией.