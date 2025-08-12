Вышел дебютный трейлер фэнтези‑экшена Woochi the Wayfarer

Корейский издатель видеоигр Nexon и принадлежащая ему студия LoreVault представили дебютный трейлер экшен-приключения Woochi the Wayfarer, основанного на народном эпосе.

Эффектный 2,5-минутный трейлер, созданный на UE5, демонстрирует главного героя, сражающегося с могущественной ведьмой. Геймплейные механики пока не раскрывается.

«Woochi the Wayfarer подарит свежий и уникальный игровой опыт, основанный на традиционной корейской мифологии, но при этом вызывающий эмоциональный отклик у людей по всему миру. Мы планируем представить игру, которая понравится геймерам всех культур», — цитирует пресс-служба Nexon гендиректора компании Пак Ен Хена.

Фэнтезийная игра основана на корейском народном эпосе «Сказание о Чон У Чхи», рассказывающем историю волшебника и борца за справедливость. Музыку к Woochi the Wayfarer написал автор саундтреков к «Паразитам» и «Игре в кальмара» Чон Джэ Иль.

Проект выйдет на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Дату релиза издатель пока не называет.