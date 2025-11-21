НАВЕРХ
#Онлайн-игры #Приключения #Ролевые игры #Консоли #Платформеры #Симуляторы

Reanimal получила новый трейлер и дату релиза

Источник:
Sibnet.ru
200 0
Фото: © store.steampowered.com

Шведская студия Tarsier Studios представила новый геймплейный трейлер своей игры Reanimal и назвала дату релиза. Кооперативный хоррор выйдет в середине февраля.

Презентация новый кадров из грядущей игры прошла в рамках шоу Xbox Partner Preview. Трейлер демонстрирует некоторые локации игры и механики взаимодействия персонажей.

«Создатели Little Nightmares I и II приготовили для вас еще более мрачную и жуткую историю. В этом приключенческом хорроре брату и сестре придется пройти через ад, чтобы спасти пропавших друзей и выбраться с острова, бывшего их домом», — говорится в аннотации к игре на ее странице в Steam.

Геймерам на всех платформах также стала доступна бесплатная «демка» игры и возможность оформить предзаказ. Хоррор выйдет в пятницу, 13 февраля. В российском сегменте Steam стандартное издание Reanimal стоит 1500 рублей.

Little Nightmares III стала доступна на всех платформах
Еще по теме
смотреть все
Игры #Хорроры #Платформеры
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Солнце «выстрелило» по таинственному объекту 3I/ATLAS
Какое российское оружие помогло бы Венесуэле противостоять США
Путин подписал закон об увольнении мигрантов
Как выглядела первая Windows
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Как табак завоевал мир
Вся правда о зубных пастах и щетках
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Самое обсуждаемое
26
Россия и США тайно взялись за разработку плана по Украине
22
Министр обороны Германии заявил о скорой войне с Россией
19
Украинская армия испытала гроб на колесах. ВИДЕО
18
Украина попыталась ударить американскими ракетами по Воронежу
16
Два истребителя Су‑57 передали первому иностранному заказчику