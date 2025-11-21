Reanimal получила новый трейлер и дату релиза

Шведская студия Tarsier Studios представила новый геймплейный трейлер своей игры Reanimal и назвала дату релиза. Кооперативный хоррор выйдет в середине февраля.

Презентация новый кадров из грядущей игры прошла в рамках шоу Xbox Partner Preview. Трейлер демонстрирует некоторые локации игры и механики взаимодействия персонажей.

«Создатели Little Nightmares I и II приготовили для вас еще более мрачную и жуткую историю. В этом приключенческом хорроре брату и сестре придется пройти через ад, чтобы спасти пропавших друзей и выбраться с острова, бывшего их домом», — говорится в аннотации к игре на ее странице в Steam.

Геймерам на всех платформах также стала доступна бесплатная «демка» игры и возможность оформить предзаказ. Хоррор выйдет в пятницу, 13 февраля. В российском сегменте Steam стандартное издание Reanimal стоит 1500 рублей.