Little Nightmares III стала доступна на всех платформах

Фото: © Bandai Namco

Хоррор-платформер Little Nightmares III вышел на консолях и ПК, спустя 4,5 года после релиза второй части. Студия Supermassive Games предпочла революции эволюцию, за что получила немало негатива от критиков.

Первая часть «Маленьких кошмаров» покорила геймеров мрачной проработанной атмосферой, звуковым дизайном и загадочной историей, рассказанной без слов. Вторая часть развила успех оригинала, продавшись тиражом более миллиона копий в первый месяц. Сиквел имел большую продолжительность, улучшенную графику и более разнообразные и сложные головоломки.

Триквел, над которым работала уже другая студия, судя по отзывам критиков, порадует лишь самых преданных фанатов. Игрожуры остались недовольны отсутствием смелых экспериментов и инновационных механик.

«Тем, кому понравились две другие игры Little Nightmares, понравится и эта, так как она попадает во все ноты. Ее проблема в том, что она не часто воспроизводит много новых или особенно впечатляющих нот», – оценило новинку издание Gamespot.

Создатели Little Nightmares показали 13 минут геймплея Reanimal

Little Nightmares III получила 74 балла на агрегаторе OpenCritic – меньше, чем оригинал (79 баллов) и сиквел (83 балла). Составить собственное мнение геймеры смогут за 39,99 доллара. Игра доступна на ПК и консолях текущего и прошлого поколений.

