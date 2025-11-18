Стали известны номинанты на звание «Игра года-2025»

Организаторы престижной премии The Game Awards назвали номинантов на звание «Игра года-2025». В список вошли шесть тайтлов разных жанров.
Clair Obscur: Expedition 33
Приключенческая игра от французской студии Sandfall Interactive. Дебютное творение выходцев из Ubisoft привело в восторг как критиков, так и обычных геймеров и удостоилось похвалы от Хидео Кодзимы и Фила Спенсера.
Рейтинг на Metacritic – 92
Игра доступна на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X/S
Death Stranding 2: On the Beach
Сиквел «симулятора курьера» Хидео Кодзимы с Норманом Ридусом в главной роли. Игра расширила концепцию первой части, добавила новых персонажей и, по оценкам критиков, стала лучше во всех аспектах.
Рейтинг на Metacritic – 89
Игра доступна эксклюзивно на PlayStation 5
Donkey Kong Bananza
3D-платформер от Nintendo с открытым миром, захвативающими сражениями, впечатляющей разрушаемостью и непростыми головоломками. Критики поставили игру в один ряд с такими хитами как Super Mario Odyssey или AstroBot.
Рейтинг на Metacritic – 91
Игра доступна эксклюзивно на Nintendo Switch 2
Hades II
«Рогалик» от небольшой американской студии Supergiant Games. Игра является прямым продолжением оригинала, основанного на древнегреческой мифологии. Критики похвалили игра за большое количество механик, связанных с прокачкой персонажа, что обеспечивает ей почти бесконечную реиграбельность.
Рейтинг на Metacritic – 95
Игра доступна на PC, Nintendo Switch и Nintendo Switch 2
Hollow Knight: Silksong
Долгожданный сиквел платформера от австралийской студии Team Cherry, в которой трудятся всего три человека. С момента анонса Silksong прошло шесть лет, и результат превзошел ожидания.
Рейтинг на Metacritic – 91
Игра доступна на всех платформах
Kingdom Come: Deliverance II
Продолжение средневековой экшен-RPG от чешской студии Warhorse Studios. Открытый мир в сиквеле стал больше в два раза, добавлены новое оружие, персонажи и система репутации. Игра окупилась в первый же день, а за девять месяцев продажи превысили 4 миллиона копий.
Рейтинг на Metacritic – 88
Игра доступна на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X/S
Победитель в номинации «Игра года» будет назван 11 декабря.