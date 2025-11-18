НАВЕРХ
#Онлайн-игры #Приключения #Ролевые игры #Консоли #Платформеры #Симуляторы

Стали известны номинанты на звание «Игра года-2025»

Источник:
Sibnet.ru
245 0
Фото: © x.com

Организаторы престижной премии The Game Awards назвали номинантов на звание «Игра года-2025». В список вошли шесть тайтлов разных жанров.

Clair Obscur: Expedition 33

Приключенческая игра от французской студии Sandfall Interactive. Дебютное творение выходцев из Ubisoft привело в восторг как критиков, так и обычных геймеров и удостоилось похвалы от Хидео Кодзимы и Фила Спенсера.

Фото: © expedition33.com

Рейтинг на Metacritic – 92

Игра доступна на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X/S

Death Stranding 2: On the Beach

Сиквел «симулятора курьера» Хидео Кодзимы с Норманом Ридусом в главной роли. Игра расширила концепцию первой части, добавила новых персонажей и, по оценкам критиков, стала лучше во всех аспектах.

Фото: © kojimaproductions.jp

Рейтинг на Metacritic – 89

Игра доступна эксклюзивно на PlayStation 5

Donkey Kong Bananza

3D-платформер от Nintendo с открытым миром, захвативающими сражениями, впечатляющей разрушаемостью и непростыми головоломками. Критики поставили игру в один ряд с такими хитами как Super Mario Odyssey или AstroBot.

Фото: © nintendo.com

Рейтинг на Metacritic – 91

Игра доступна эксклюзивно на Nintendo Switch 2

Hades II

«Рогалик» от небольшой американской студии Supergiant Games. Игра является прямым продолжением оригинала, основанного на древнегреческой мифологии. Критики похвалили игра за большое количество механик, связанных с прокачкой персонажа, что обеспечивает ей почти бесконечную реиграбельность.

Фото: © store.epicgames.com

Рейтинг на Metacritic – 95

Игра доступна на PC, Nintendo Switch и Nintendo Switch 2

Hollow Knight: Silksong

Долгожданный сиквел платформера от австралийской студии Team Cherry, в которой трудятся всего три человека. С момента анонса Silksong прошло шесть лет, и результат превзошел ожидания.

Фото: © hollowknightsilksong.com

Рейтинг на Metacritic – 91

Игра доступна на всех платформах

Kingdom Come: Deliverance II

Продолжение средневековой экшен-RPG от чешской студии Warhorse Studios. Открытый мир в сиквеле стал больше в два раза, добавлены новое оружие, персонажи и система репутации. Игра окупилась в первый же день, а за девять месяцев продажи превысили 4 миллиона копий.

Фото: © store.epicgames.com

Рейтинг на Metacritic – 88

Игра доступна на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X/S

Победитель в номинации «Игра года» будет назван 11 декабря.

Еще по теме
Релиз GTA VI перенесли на полгода
Шутер Escape from Tarkov выйдет на консолях
Doom запустили на российском офисном пакете «Р7 Офис»
Little Nightmares III стала доступна на всех платформах
смотреть все
Игры #Приключения #Ролевые игры #Платформеры
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Загадочный объект 3I/ATLAS «запустил двигатели»
Ученые проработают «поворот» сибирских рек в Среднюю Азию
ВС России заняли второе место в рейтинге сильнейших армий мира
Разразилась экстремальная магнитная буря
Обсуждение (0)
Картина дня
Целью убийства на кладбище был Сергей Шойгу
Штаб по защите покупателей жилья создали в России
Пожизненный срок ввели за склонение подростков к диверсиям
Названы самые выгодные смартфоны ноября
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Как табак завоевал мир
Вся правда о зубных пастах и щетках
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Топ комментариев

Shader23

То что им не хватает воды это их проблемы! Пускай делят воду между собой, а наши реки не отдадим!

колобок11

Такой бред только депутат может придумать, они думают что все как они не работают!

shatlnk

да чобы у этого советчика, гнойный геморрой вылез, цинга , артроз суставов и хандроз и грыжу позвоночника.,...

Удавиков

сибнет выложил урезанную статью, так-то она выступила в госдуме с новой законодательной инициативой,...