Стали известны номинанты на звание «Игра года-2025»

Организаторы престижной премии The Game Awards назвали номинантов на звание «Игра года-2025». В список вошли шесть тайтлов разных жанров.

Clair Obscur: Expedition 33

Приключенческая игра от французской студии Sandfall Interactive. Дебютное творение выходцев из Ubisoft привело в восторг как критиков, так и обычных геймеров и удостоилось похвалы от Хидео Кодзимы и Фила Спенсера.

Рейтинг на Metacritic – 92

Игра доступна на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X/S

Death Stranding 2: On the Beach

Сиквел «симулятора курьера» Хидео Кодзимы с Норманом Ридусом в главной роли. Игра расширила концепцию первой части, добавила новых персонажей и, по оценкам критиков, стала лучше во всех аспектах.

Рейтинг на Metacritic – 89

Игра доступна эксклюзивно на PlayStation 5

Donkey Kong Bananza

3D-платформер от Nintendo с открытым миром, захвативающими сражениями, впечатляющей разрушаемостью и непростыми головоломками. Критики поставили игру в один ряд с такими хитами как Super Mario Odyssey или AstroBot.

Рейтинг на Metacritic – 91

Игра доступна эксклюзивно на Nintendo Switch 2

Hades II

«Рогалик» от небольшой американской студии Supergiant Games. Игра является прямым продолжением оригинала, основанного на древнегреческой мифологии. Критики похвалили игра за большое количество механик, связанных с прокачкой персонажа, что обеспечивает ей почти бесконечную реиграбельность.

Рейтинг на Metacritic – 95

Игра доступна на PC, Nintendo Switch и Nintendo Switch 2

Hollow Knight: Silksong

Долгожданный сиквел платформера от австралийской студии Team Cherry, в которой трудятся всего три человека. С момента анонса Silksong прошло шесть лет, и результат превзошел ожидания.

Рейтинг на Metacritic – 91

Игра доступна на всех платформах

Kingdom Come: Deliverance II

Продолжение средневековой экшен-RPG от чешской студии Warhorse Studios. Открытый мир в сиквеле стал больше в два раза, добавлены новое оружие, персонажи и система репутации. Игра окупилась в первый же день, а за девять месяцев продажи превысили 4 миллиона копий.

Рейтинг на Metacritic – 88

Игра доступна на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X/S

Победитель в номинации «Игра года» будет назван 11 декабря.