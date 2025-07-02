Компании‑разработчики «Мира танков» перешли в собственность России

Три компании-разработчика игры «Мир танков» — «Леста», «Леста Геймс Эдженси» и «Леста Геймс Москва» — перешли в собственность России, говорится в регистрационных документах

Учредителем компании «Леста», по данным сервиса, теперь значится Росимущество — оно владеет 100% с 11 июня этого года. Полностью в собственность государства компании ООО «Леста Геймс Москва» и «Леста Геймс Эдженси» перешли 18 июня. Все организации значатся действующими, приводит РИА Новости регистрационные документы.

В июне Таганский суд Москвы признал деятельность российской игровой компании «Леста» экстремистской. Ее решили включить в реестр Росфинмониторинга, а активы в доход государства.

На суде Генпрокуратура утверждала, что «Леста» связана с кипрской компанией Wargaming, которая в 2022 году объявила об уходе с российского и белорусского рынков. Она закрыла офис в Минске и позже организовала акции в поддержку ВСУ, имея при этом действующий офис на Украине.