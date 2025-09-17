НАВЕРХ
#Онлайн-игры #Приключения #Ролевые игры #Консоли #Платформеры #Симуляторы

«Долгострой» Escape from Tarkov обзавелся страницей в Steam

Источник:
Sibnet.ru
168 0
Фото: © store.steampowered.com

Хардкорный экстракшн-шутер Escape from Tarkov от российской студии Battlestate Games обзавелся страницей в Steam. Информация об этом размещена на официальном сайте проекта.

Разработчики отмечают, что игра будет поддерживать 17 языков, и ее уже можно добавить в список желаемого. Цена и точная дата релиза шутера на странице в Steam не указаны. Ранее Battlestate Games сообщала, что игра выйдет 15 ноября 2025 года.


«Escape from Tarkov — точка отсчета. Именно здесь появилась механика побега из зоны боевых действий. Не просто PvP или PvE — это мир, где каждое решение влияет на выживание. Каждый рейд — уникальный сценарий. Ты входишь с риском и выходишь с добычей. Или не выходишь вообще», — указано в описании игры.

Рекомендованные разработчиками системные требования огорчили многих поклонников жанра: для комфортной игры с высокими настройками потребуется процессор не слабее Intel Core i7-14700F, 64 гигабайта оперативной памяти и видеокарта RTX 4070 или лучше.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕRoboCop: Rogue City озвучили в стиле переводчиков эпохи VHS

Многопользовательский шутер Escape from Tarkov был анонсирован еще в 2015 году, а с 2017-го игра находится в раннем доступе: все желающие могли приобрести бета-версию на сайте разработчика. 

При этом те, кто купил «бету», не смогут на релизе получить копию игры в Steam бесплатно. Однако профиль игрока и весь прогресс из бета-версии сохранится. 


Еще по теме
Определился победитель чемпионата мира по Dota 2
Определились финалисты The International 2025
Почему киберспорт полезен ребенку
«Мир танков» вернул ранговые бои
смотреть все
Игры #Онлайн-игры
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Психолог объяснила склонность к накоплению ненужных вещей
Газманов запустил новый танцевальный вирусный тренд. ВИДЕО
Украинские дроны атаковали Смоленскую атомную электростанцию
Численность населения Сибири стабилизируют
Обсуждение (0)
О самом главном
Кто никогда не станет руководителем
Стоит ли возвращаться к бывшим
Конфликт с ребенком: как ссориться правильно
Что спросить у работодателя на собеседовании
Если мало платят: подработка вместо увольнения
На работе и в жизни: кто здоровается первым
Все статьи
Мультимедиа
Гид по кофе: девять популярных напитков
Лучшие снимки космоса 2025 года. ФОТО
Какая радуга бывает. ФОТО
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Самое обсуждаемое
23
Симоньян рассказала о состоянии после операции
19
Украинские дроны атаковали Смоленскую атомную электростанцию
16
СМИ узнали об отчаянной нехватке людей у ВСУ на передовой
14
ФСБ задержала женщину в Новосибирске после диверсии на Транссибе
13
Численность населения Сибири стабилизируют