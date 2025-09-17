«Долгострой» Escape from Tarkov обзавелся страницей в Steam

Хардкорный экстракшн-шутер Escape from Tarkov от российской студии Battlestate Games обзавелся страницей в Steam. Информация об этом размещена на официальном сайте проекта.

Разработчики отмечают, что игра будет поддерживать 17 языков, и ее уже можно добавить в список желаемого. Цена и точная дата релиза шутера на странице в Steam не указаны. Ранее Battlestate Games сообщала, что игра выйдет 15 ноября 2025 года.

«Escape from Tarkov — точка отсчета. Именно здесь появилась механика побега из зоны боевых действий. Не просто PvP или PvE — это мир, где каждое решение влияет на выживание. Каждый рейд — уникальный сценарий. Ты входишь с риском и выходишь с добычей. Или не выходишь вообще», — указано в описании игры.

Рекомендованные разработчиками системные требования огорчили многих поклонников жанра: для комфортной игры с высокими настройками потребуется процессор не слабее Intel Core i7-14700F, 64 гигабайта оперативной памяти и видеокарта RTX 4070 или лучше.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ RoboCop: Rogue City озвучили в стиле переводчиков эпохи VHS

Многопользовательский шутер Escape from Tarkov был анонсирован еще в 2015 году, а с 2017-го игра находится в раннем доступе: все желающие могли приобрести бета-версию на сайте разработчика.

При этом те, кто купил «бету», не смогут на релизе получить копию игры в Steam бесплатно. Однако профиль игрока и весь прогресс из бета-версии сохранится.



