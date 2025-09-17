RoboCop: Rogue City озвучили в стиле переводчиков эпохи VHS

Российские энтузиасты переозвучили игру Robocop: Rogue City от польской студии Teyon в духе фильмов 90-х годов, выходивших на видеокассетах.

Дубляж выполнен с помощью ИИ-синтезатора речи, который выдал результат, похожий на голоса и манеру легендарных переводчиков Леонида Володарского, Андрея Гаврилова и Юрия Живова.

VHS-озвучка доступна только владельцам ПК-версий игры. Архив с аудиофайлами и инструкция по установке выложены на Boosty-канале NGC 404.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Глава Gearbox ответил на критику геймеров в адрес Borderlands 4

Шутер от первого лица RoboCop: Rogue City по мотивам популярной кинофраншизы вышел 2 ноября 2023 года. Для озвучивания реплик главного героя был привлечен актер Питер Уэллер, сыгравший робота-полицейского в двух частях оригинальной трилогии. Игра получила положительные отзывы за верность первоисточнику. Летом 2025-го вышло сюжетное дополнение Unfinished Business.



