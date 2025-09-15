НАВЕРХ
#Онлайн-игры #Приключения #Ролевые игры #Консоли #Платформеры #Симуляторы

Глава Gearbox ответил на критику геймеров в адрес Borderlands 4

Источник:
Sibnet.ru
215 1
Фото: © Gearbox Software

Глава игровой студии Gearbox Software Рэнди Питчфорд ответил на критику геймеров относительно оптимизации четвертой части шутера Borderlands, вышедшей 12 сентября.

Онлайн игры уже через несколько часов после релиза превысил отметку в 200 тысяч игроков, что стало рекордом для серии. Однако, почти сразу геймеры начали оставлять в Steam негативные комментарии, жалуясь на плохую оптимизацию шутера. Помимо постоянных вылетов, они сетовали на то, что даже на топовых сборках игра не идет в 60 fps.

В ответ на волну негатива Питчфорд написал объемный пост в X, в котором заявил, что Borderlands 4 — это премиум-игра, созданная для премиум-геймеров, которая просто не может работать на устаревшем железе.

«Так же, как Borderlands 4 не может работать на PlayStation 4, нельзя ожидать, что она будет работать на слишком старом оборудовании ПК. В отличие от PlayStation и Xbox, мы не можем запретить игроку ПК с неоптимальным для игры оборудованием попытаться поиграть в нее. Поэтому некоторые пытаются и злятся», — написал глава Gearbox.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕIntergalactic станет самой дорогой игрой Naughty Dog

Владельцы мощных ПК, по словам Питчфорда, могут получить стабильный высокий фреймрейт, если уделят достаточно времени изучению настроек игры. Тем же, кто не желает возиться с настройками, он посоветовал воспользоваться функцией возврата средств, «вместо того чтобы мириться с неудовлетворительным опытом».

Еще по теме
Intergalactic станет самой дорогой игрой Naughty Dog
Шутер Borderlands 4 вышел на ПК и консолях
MachineGames планирует вернуться к серии Wolfenstein
Стартовал чемпионат мира по Dota 2
смотреть все
Игры #Приключения
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Пугачева рассказала, как решилась на эмиграцию
Половина опрошенных россиян заявили, что им хватает денег
Газманов запустил новый танцевальный вирусный тренд. ВИДЕО
Мигрантов-нелегалов начали выдворять из России
Обсуждение (1)
Картина дня
Глава МИД Германии пригрозил России
Трамп объяснил, что мешает разговору Путина и Зеленского
Кадыров высказался о многочисленных наградах сына Адама
Путин наградил Медведева орденом
О самом главном
Кто никогда не станет руководителем
Стоит ли возвращаться к бывшим
Конфликт с ребенком: как ссориться правильно
Что спросить у работодателя на собеседовании
Если мало платят: подработка вместо увольнения
На работе и в жизни: кто здоровается первым
Все статьи
Мультимедиа
Какая радуга бывает. ФОТО
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Самые жуткие обитатели морских глубин. ФОТО
Топ комментариев

Egorka72

В Сибирской глубинке ещё одна проблема есть, и про неё в статье ни слова....., отсутствие рабочих мест....

Danilon

"активное переселение в Сибирь соотечественников, проживающих за рубежом." Как чиновники себе это представляют...

Qprovessional

Когда Иркутская область обложена налогом 88%, а оставлено только 12% на поддержание штанов, о какой стабилизации...

Denis CENTR

Побольше запретов и всяких «традиционных ценностей», и вот вам вымирание в чистом виде😏