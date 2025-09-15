Глава Gearbox ответил на критику геймеров в адрес Borderlands 4

Глава игровой студии Gearbox Software Рэнди Питчфорд ответил на критику геймеров относительно оптимизации четвертой части шутера Borderlands, вышедшей 12 сентября.

Онлайн игры уже через несколько часов после релиза превысил отметку в 200 тысяч игроков, что стало рекордом для серии. Однако, почти сразу геймеры начали оставлять в Steam негативные комментарии, жалуясь на плохую оптимизацию шутера. Помимо постоянных вылетов, они сетовали на то, что даже на топовых сборках игра не идет в 60 fps.

В ответ на волну негатива Питчфорд написал объемный пост в X, в котором заявил, что Borderlands 4 — это премиум-игра, созданная для премиум-геймеров, которая просто не может работать на устаревшем железе.

«Так же, как Borderlands 4 не может работать на PlayStation 4, нельзя ожидать, что она будет работать на слишком старом оборудовании ПК. В отличие от PlayStation и Xbox, мы не можем запретить игроку ПК с неоптимальным для игры оборудованием попытаться поиграть в нее. Поэтому некоторые пытаются и злятся», — написал глава Gearbox.

Владельцы мощных ПК, по словам Питчфорда, могут получить стабильный высокий фреймрейт, если уделят достаточно времени изучению настроек игры. Тем же, кто не желает возиться с настройками, он посоветовал воспользоваться функцией возврата средств, «вместо того чтобы мириться с неудовлетворительным опытом».