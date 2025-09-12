Шутер Borderlands 4 вышел на ПК и консолях

Четвертая часть серии кооперативных шутеров от третьего лица Borderlands от студии Gearbox Software вышла на ПК и консолях Xbox Series и PlayStation 5.

Ключевой особенностью новой части стал бесшовный открытый мир, который игроки смогут изучать без подзагрузок. В этом поможет разнообразный транспорт от летающего мотоцикла до набитой оружием машины, который можно модифицировать и настраивать под свой стиль игры.

Действие Borderlands 4 разворачивается на планете Кайрос, находящейся под властью Хранителя Времени — диктатора , который контролирует население с помощью кибернетических имплантатов и армии синтетических солдат. Геймерам предстоит противостоять тирану, собрав местное сопротивление, чтобы освободить планету и продолжить свои изначальные поиски сокровищ.







Разработчики обещают игрокам новые механики и увеличенную, по сравнению с предыдущими частями, сложность в битвах с боссами. Судя по заявленным Gearbox техническим требованиям к игре, сложно придется и «железу» ПК-геймеров. Например, в качестве рекомендованных видеокарт студия указала NVIDIA GeForce RTX 3080 или AMD Radeon RX 6800 XT.

Стандартное издание Borderlands 4 обойдется в 70 долларов. Deluxe-версия игры продается за 100 долларов, а максимальная Super Deluxe — за 130. Есть русская локализация в виде субтитров и интерфейса. Предусмотрен кроссплатформенный кооператив до четырех игроков, а также локальный режим для двоих на одном экране.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ MachineGames планирует вернуться к Wolfenstein

Серия Borderlands разошлась общим тиражом более 93 миллионов копий и известна уникальным визуальным стилем, харизматичными персонажами и характерным юмором. Летом 2024-го вышел фильм по мотивам игровой франшизы, который, несмотря на бюджет в 115 миллионов долларов, собрал в прокате лишь 33 миллиона, став одним из самых громких кассовых провалов года.