MachineGames планирует вернуться к серии Wolfenstein

Sibnet.ru
кадр из игры Wolfenstein II: The New Colossus
Фото: © MachineGames

Шведская студия MachineGames планирует вернуться к серии Wolfenstein о приключениях Би-Джея Бласковица, заявил один из основателей студии Йерк Густафссон.

Речь о возвращении к работе над Wolfenstein зашла в интервью Густафссона для ютуб-канала Noclip, посвятившего один из роликов истории создания The New Order и The New Colossus. Геймдизайнер отметил, что в студии время от времени возникают разговоры о триквеле, а сотрудники полны решимости реализовать свои идеи, чтобы завершить историю, полюбившуюся миллионам игроков по всему миру.

«Для меня очень важно сказать, что мы всегда задумывали эту историю как трилогию. Весь путь, который должен пройти Би-Джей, мы продумали с самого начала, еще в первые недели работы вместе с id Software. У нас всегда был план, как минимум, для этого персонажа: что случится в первой части, во второй, в третьей. Я надеюсь, что мы еще не закончили работу над этой серией», — цитирует Густафссона телеграм-канал «Кинопоиск Игры».

Летом 2025 года стало известно, что Amazon MGM Studios ведет работу над телесериалом по мотивам Wolfenstein. Шоураннером проекта станет Патрик Соммервиль — создатель сериалов «Маньяк» на Netflix и «Станция Одиннадцать» на HBO Max, а Густафссон выступит одним из исполнительных продюсеров.

Cтудия MachineGames, принадлежащая Microsoft, последние годы занималась созданием приключенческой игры «Индиана Джонс и Великий круг», которая в начале сентября получила сюжетное дополнение «Орден Гигантов».

