Lenovo представила портативку Legion Go 2

Корпорация Lenovo представила на международной выставке IFA 2025 в Берлине вторую версию портативного игрового устройства Legion Go.

Гаджет получил новые процессоры от AMD – Z2 и Z2 Extreme, а также новый 8,8-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 19201200, вместо избыточных 2560 x 1600 пикселей у первого поколения, пишет The Verge. По мнению экспертов, экран с меньшим разрешением вкупе с более мощным процессором позволит приставке выдавать большее количество кадров в секунду.

Второе поколение Legion Go потяжелело на 225 граммов, получило сканер отпечатков пальцев и полноценную крестовину с шарнирным креплением на контроллерах. Кроме того, топовые версии «портативки» теперь оснащаются 32 гигабайтами оперативной памяти (в первом поколении было доступно максимум 16 гигабайт) и накопителем объемом до 2 терабайт.

Емкость аккумулятора тоже выросла (до 74 ватт-часов против 49,2 у оригинала), как и цена устройства – в зависимости от конфигурации Legion Go 2 обойдется от 1099 до 1479 долларов (цены на первое поколение стартовали с 699 долларов). Устройство поступит в продажу в октябре 2025 года.

Портативка работает на Windows 11 и позволяет запускать игры из Steam, Epic Games Store, GOG, а также пользоваться подпиской PC Game Pass от Xbox.