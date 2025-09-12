Intergalactic станет самой дорогой игрой Naughty Dog

Глава принадлежащей Sony игровой студии Naughty Dog Нил Дракманн раскрыл некоторые подробности своего нового проекта Intergalactic: The Heretic Prophet, над которым студия работает с 2020 года. В интервью изданию Variety геймдизайнер рассказал, что разработка игры в самом разгаре и, вероятно, она станет самой дорогой в истории студии.

«Это самая амбициозная игра, которую мы когда-либо делали. Это самая масштабная игра, которую мы когда-либо делали, и, возможно, самая дорогая, к тому времени, когда мы ее закончим», — цитирует Дракманна Variety.

Геймдизайнер отметил, что показанный студией в конце прошлого года трейлер игры даже приблизительно не раскрывает ее масштаба и геймлпейных особенностей, однако затруднился ответить, когда Naughty Dog поделится новыми роликами об Intergalactic.

Дракманн добавил, что научно-фантастический сеттинг стал творческим вызовом для студии, ранее создававшей «более реалистичные» истории. Действие Intergalactic происходит в далеком будущем, и команде сценаристов пришлось с нуля придумать вселенную игры, с ее правилами и законами мироустройства.

Геймдизайнер также рассказал, что состав привлеченных к игре актеров, помимо Тати Габриэль и Троя Бейкера, пополнил Тони Далтон, сыгравший отца Джоэла во втором сезоне «Одних из нас». По словам Дракмана, Naughty Dog уже получила несколько предложений от различных киностудий о возможной экранизации Intergalactic: The Heretic Prophet, но пока он не хочет «ставить телегу впереди лошади» и полностью сосредоточен на игре.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Шутер Borderlands 4 вышел на ПК и консолях

Игровая студия Naughty Dog известна популярными франшизами Crash Bandicoot, Uncharted и The Last of Us. Ее руководитель Ник Дракманн был удостоен награды «Легенда индустрии» на New York Game Awards 2024 за значительный вклад в создание видеоигр.



