Быстрое удлинение пенисов удивило ученых

Мужские половые органы за последние 30 лет стали заметно длиннее, выяснили ученые из Стэнфордского университета.

Исследователи обработали данные о 56 тысячах мужчин из разных стран мира, принимавших участие в 75 научных исследованиях, которые проводились с 1942 по 2021 год. Оказалось, что за последние 30 лет длина эрегированного мужского члена увеличилась на 24%.

Авторы исследования отмечают, что такие быстрые изменения вызывают тревогу на фоне падения качества спермы и уровня тестостерона — дело в том, что длина пениса не влияет на фертильность, поэтому такие изменения репродуктивной системы нельзя считать полезными.

Ученые связывают увеличение длины половых органов со сроком полового созревания, которое у современных подростков наступает раньше, что провоцирует более длительный период активного роста организма.