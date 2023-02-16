Быстрое удлинение пенисов удивило ученых

Мужские половые органы за последние 30 лет стали заметно длиннее, выяснили ученые из Стэнфордского университета.
Исследователи обработали данные о 56 тысячах мужчин из разных стран мира, принимавших участие в 75 научных исследованиях, которые проводились с 1942 по 2021 год. Оказалось, что за последние 30 лет длина эрегированного мужского члена увеличилась на 24%.
Авторы исследования отмечают, что такие быстрые изменения вызывают тревогу на фоне падения качества спермы и уровня тестостерона — дело в том, что длина пениса не влияет на фертильность, поэтому такие изменения репродуктивной системы нельзя считать полезными.
Ученые связывают увеличение длины половых органов со сроком полового созревания, которое у современных подростков наступает раньше, что провоцирует более длительный период активного роста организма.
mosquito__2010Только в США можно забабахать фейк с пробиркой, убить на основании него два миллиона иракцев и тебе за...
А потому что нетy...Чтобы народ за вилы не схватился)
GammiPluhкакое то более значимое количество F-15(16) не поднимешь с трассы (это не советская техника... теоретически...
CaRdanКонечно тупость - Ту-95 и не заходят на территорию Украины, чтобы их хоть как-то можно было догнать.