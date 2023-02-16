НАВЕРХ
#Наука #Космос #Техника #Гео #Здоровье #Еда #Психо #Мистика

Быстрое удлинение пенисов удивило ученых

Источник:
The World Journal of Men's Health
277 0
Фото: wuestenigel / Attribution License

Мужские половые органы за последние 30 лет стали заметно длиннее, выяснили ученые из Стэнфордского университета.

Исследователи обработали данные о 56 тысячах мужчин из разных стран мира, принимавших участие в 75 научных исследованиях, которые проводились с 1942 по 2021 год. Оказалось, что за последние 30 лет длина эрегированного мужского члена увеличилась на 24%.

Авторы исследования отмечают, что такие быстрые изменения вызывают тревогу на фоне падения качества спермы и уровня тестостерона — дело в том, что длина пениса не влияет на фертильность, поэтому такие изменения репродуктивной системы нельзя считать полезными.

Ученые связывают увеличение длины половых органов со сроком полового созревания, которое у современных подростков наступает раньше, что провоцирует более длительный период активного роста организма.

Еще по теме
Ученые предсказали исчезновение Тихого океана
Физики рассказали, почему исчезла антиматерия
Математики объяснили вероятность выпадения решки
Загадочный снежный комар попал на видео
смотреть все
Наука #Наука
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
«Цифровая неделя» стартует на Sibnet.ru
Суммы и сроки: как получить налоговый вычет за квартиру в 2023 году
США против НЛО: что сбивают в небе над Америкой
Наука объяснила смысл священной проституции
Обсуждение (0)
Картина дня
Кто в США вошел в «партию мира», и ждет переговоров с Россией
Евросоюз запретит экспорт унитазов в Россию
Офис Зеленского заявил об изменении российской тактики
Министр обороны Британии посоветовал Киеву экономить снаряды
Мультимедиа
Изморозь украсила Новосибирск. ФОТО
Ядерные силы стран мира в сравнении. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Топ комментариев

mosquito__2010

Только в США можно забабахать фейк с пробиркой, убить на основании него два миллиона иракцев и тебе за...

А потому что нетy...

Чтобы народ за вилы не схватился)

GammiPluh

какое то более значимое количество F-15(16) не поднимешь с трассы (это не советская техника... теоретически...

CaRdan

Конечно тупость - Ту-95 и не заходят на территорию Украины, чтобы их хоть как-то можно было догнать.