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Нейросеть поможет ученым найти инопланетян

Источник:
Vice
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Радиотелескоп
Фото: © ESA

Мощную нейросеть подключат к программе по поиску внеземного разума (SETI) — ее обучили анализировать сигналы из космоса.

В качестве материала для обучения искусственного интеллекта использовались данные наблюдения 820 звезд — всего порядка 115 миллионов фрагментов. Главная задача нейросети — отыскать в сигналах любые аномалии.

В рамках программы SETI ученые ищут так называемые «техносигнатуры» — сигналы, которые могла породить разумная жизнь за пределами Земли. За последние десятилетия специалистам удалось зафиксировать несколько таких передач, которые могут подтверждать существование внеземного разума.

Разработчики уверены, что нейросеть улучшит распознавание внеземных сигналов. Так, во время обучения машинный разум обнаружил в архивных данных восемь аномальных передач, которые были пропущены астрономами.

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number10

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