Описаны признаки колонизации планет внеземными организмами

Астрономы описали новый метод обнаружения внеземной жизни на других планетах, которая гипотетически может попасть туда вместе с астероидами и другими космическими объектами.

Стратегия основана на изменениях окружающей среды, которые производят биологические организмы. Например, на Земле благодаря наличию жизни намного больше кислорода, чем могло бы быть, будь наша планета пустынной.

В своем исследовании ученые разработали статистический тест, с помощью которого можно определить набор параметров планет и идентифицировать похожие друг на друга миры, говорится в статье, опубликованной порталом arXiv.

Метод опирается лишь на гипотетическую возможность путешествий жизни между планетами на кометах и астероидах. Однако он может стать ключом к выявлению необычных закономерностей на экзопланетах.

Несмотря на то, что ученым обычно неизвестно, на какие именно свойства экзопланет может влиять внеземная жизнь, она будет переносить одни и те же качества от мира к миру по мере своего распространения.