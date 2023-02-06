Диетолог предупредил об опасности легкого ужина

Желание похудеть, ужиная низкокалорийными продуктами, может привести к обратному результату — набору веса, объяснили диетологи.

«Употребление одних только салатов или крайне небольшого количества пищи, а также отсутствие углеводов на ужин не способствует снижению веса: скорее это может привести к обратному», — цитирует Al Jazeera диетолога Фрэнсиса Ларман-Рота.

Из-за недостатка питательных элементов человек быстро проголодается и в конце концов вечером или ночью все равно подойдет к холодильнику, чтобы подавить чувство голода вредной и калорийной пищей. При этом есть человек будет быстро, что приведет к проблемам с желудком, нарушению сна и набору веса.

Так что от ужина, состоящего из одной только полезной зелени лучше отказаться, отдавая предпочтение пище с достаточным количеством белков, углеводов и полезных жиров. Это могут быть салаты с белком и клетчаткой. Для большего насыщения можно добавлять в салат орехи, немного сыра, оливки и овощи или консервированный тунец.