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Диетолог предупредил об опасности легкого ужина

Источник:
Sibnet.ru
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Желание похудеть, ужиная низкокалорийными продуктами, может привести к обратному результату — набору веса, объяснили диетологи.

«Употребление одних только салатов или крайне небольшого количества пищи, а также отсутствие углеводов на ужин не способствует снижению веса: скорее это может привести к обратному», — цитирует Al Jazeera диетолога Фрэнсиса Ларман-Рота.

Из-за недостатка питательных элементов человек быстро проголодается и в конце концов вечером или ночью все равно подойдет к холодильнику, чтобы подавить чувство голода вредной и калорийной пищей. При этом есть человек будет быстро, что приведет к проблемам с желудком, нарушению сна и набору веса.

Так что от ужина, состоящего из одной только полезной зелени лучше отказаться, отдавая предпочтение пище с достаточным количеством белков, углеводов и полезных жиров. Это могут быть салаты с белком и клетчаткой. Для большего насыщения можно добавлять в салат орехи, немного сыра, оливки и овощи или консервированный тунец.

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