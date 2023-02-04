Какой косметикой нельзя пользоваться зимой

Женщинам в холодное время года стоит отказаться от косметических средств, содержащих гиалуроновую кислоту, рассказала врач-дерматолог, косметолог Вероника Коршикова.

«В зимнее время я бы не рекомендовала использовать сыворотки с высоким процентом гиалуроновой кислоты, да и вообще сыворотки, кремы, имеющие жидкие легкие текстуры», — заявила специалист.

Она уточнила, что такая косметика предназначена для быстрого эффекта увлажнения тканей, при этом зимой подобные средства не увлажняют, а сушат кожу.

«В летнее время средства с высоким содержанием гиалуроновой кислоты притягивают воду из воздуха. Если же мы такой крем наносим в зимнее время, то зимой, как правило, воздух более сухой», — предупредила Коршикова.

В результате данные препараты начинают вытягивать в буквальном смысле воду из нижележащих слоев кожи. Сразу после нанесения крема будет кратковременный эффект увлажнения, после чего сухость кожи усугубится.