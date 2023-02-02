Samsung представил новое поколение смартфонов и ноутбуков

Южнокорейская компания Samsung представила линейку новых смартфонов — Galaxy S23, Galaxy S23 Plus и Galaxy S23 Ultra, а также третье поколение ноутбуков Galaxy Book. Российские продажи флагманских новинок стартуют во второй половине февраля.

По какой цене устройства появятся у российских ретейлеров, пока неясно — Samsung приостановил официальные продажи своей продукции в Россию, поэтому поставки флагманских новинок ожидаются по схеме параллельного импорта.

Топовые смартфоны

Самая продвинутая модель линейки — Samsung Galaxy S23 Ultra. Его главная фишка —200-мегапискельный сенсор основной камеры смартфона. Также аппарат получил стилус S Pen, который производитель называет «умным пером».

Основная камера использует новейшую технологию Dual Vertical Transfer Gate, которая решает проблему пересвеченных фотографий в условиях яркого освещения и делает возможной практически мгновенную фокусировку объектива.

смартфон Samsung Galaxy S23 Ultra Фото: © Samsung

Камера на S23 Ultra также имеет профессиональный режим работы, в котором экспозицию, светочувствительность, диафрагму, баланс белого и другие параметры съемки можно регулировать вручную. При необходимости можно снимать фото в формате RAW.

Модуль для съемок дополняют сверхширокоугольная камера, а также объектив с 10-кратным оптический зумом и фронтальная камера разрешением 12 мегапикселей. Также пользователям доступен 10-кратный цифровой зум с технологией AI Super Resolution.

Характеристики Galaxy S23 Ultra

Масса: 234 граммов

Дисплей: Dinamic AMOLED 2X размером 6,8 дюйма; 3088x1440; частота обновления 120 Гц; защитное стекло Gorilla Glass Victus 2

Процессор: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2

Оперативная память: 8/12 Гб

Хранилище: 256 Гб, 512 Гб, 1 Тб

Аккумулятор: 5000 мАч

Операционная система: Android 13 с интерфейсом One UI 5.1

Цена: от 1199 долларов

Galaxy S23 и Galaxy S23 Plus оснащены процессорами Snapdragon 8 Gen 2, дисплеями Amoled, влагозащитой по стандарту IP68. Новинки имеют по четыре камеры: основную с разрешением 50 мегапикселей, а также сверхширокоугольную, телеобъектив с трехкратным оптическим зумом и фронтальную.

смартфон Samsung Galaxy S23 Фото: © Samsung Galaxy S23

Диагональ экрана у S23 — 6,1 дюйма, у S23 Plus — 6,6 дюйма. Емкость аккумулятора по 3900 мАч и 4700 мАч соответственно. Стоимость S23 стартует от 799 долларов, S23 Plus — от 999 долларов, серии будут представлены в четырех оттенках: фантомно-черном, кремовом, зеленом и лавандовом.

Новые ноутбуки

Производитель также представил линейку ноутбуков Galaxy Book — Samsung Galaxy Book 3, Galaxy Book 3 Pro и Book 3 Ultra. Последний имеет продвинутый 16-дюймовый экран Dynamic AMOLED 2X с разрешением 2880x1800 пикселей и частотой обновления 120 Гц.

Топовая версия Galaxy Book 3 Ultra весит всего 1,79 килограмма и оснащается 14-ядерным процессор Intel Core i-9 13 поколения, графическим процессором Nvidia GeForce RTX 4070 и SSD-накопителем объемом 1 Тб. Стоимость составляет 2799 долларов.

Samsung Galaxy Book 3 Pro представлен в двух версиях — с экраном 14 или 16 дюймов, в него устанавливается процессор Core i7 или Core i5 и встроенная видеокарта Intel Iris XE. Объем SSD —от 256 ГБ. Цены начинаются от 1249 долларов.

Модификация с приставкой Pro 360 имеет экран, который можно откинуть назад на 360 градусов — такое устройство можно использовать в качестве большого планшета. Стоимость — от 1399 долларов.

Бюджетная линейка оснащена AMOLED-экранами с частотой обновления 120 Гц и разрешением 2880x1800. Ноутбуки работают на операционной системе Windows 11. Новинки оснащены двумя разъемами USB-C с Thunderbolt 4, USB-A 3.2, HDMI 1.4, слотом под карту памяти microSD.