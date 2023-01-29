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Зоопсихологи рассказали о дружбе кошек и собак

Источник:
«Наука и жизнь»
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Фото: © pxhere.com / CC0

Взаимная неприязнь домашних животных давно известна, и если хотят сказать про постоянные споры, говорят: «Живут как кошка с собакой». Но как быть с примерами дружбы между ними, которыми полнится Youtube?

Такие видео заставили зоопсихологов обратить внимание на примеры нестандартных взаимоотношений животных. Примеры такой дружбы единичны — это странности, выбивающимися из общей картины, приводит журнал «Наука и жизнь» мнение профессора Гордона Бургхардта из Университета Теннесси.

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По мнению зоопсихолога. Клайва Уинни из Университета Аризоны, на видеороликах мы видим животных в антропогенной, управляемой человеком среде. И эти отношения есть лишь следствие тех неестественных условий, в которых оказались кошки и собаки.

Возможно, все дело в том, что в неволе разные виды часто вынуждены жить друг с другом с самого раннего возраста. В детстве же, как говорит Марк Бекофф из Колорадского университета в Боулдере, поведение и привычки достаточно пластичны, не только у человека, но и у животных.

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Жизнь #Звери
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Топ комментариев

nicollaich

Сколько лет нато держало фигу в кармане. Эх, прорвало.

GammiPluh

Победить русскую армию невозможно вообще ни какими средствами, можно только взаимно проиграть

Disobedient

Дети майдана, дикий народ це европейцы)))

Egorka72

Вот я не понял... Твиттер в России заблокирован ,а Медведев в нём посты пишет.. как так?