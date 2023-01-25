Несовпадение биологических часов кота и человека часто становится проблемой для владельцев животных. А можно ли приучить кота спать по ночам или хотя бы не терроризировать хозяев?

Кошачью активность в темное время суток в Сети называют «ночным тыгыдыком» и иллюстрируют его десятками фото, видео и иллюстраций. У зрителя это вызывает умиление и улыбку, но всегда так же реагируют владельцы пушистых разбойников.

Бывает, что уставшие за день люди, начинают злиться на кошачью активность ночью. В ход идут наказания для хвостатого. Их запирают на ночь в ванной или на балконе, брызгают в них водой, а особо «добрые» хозяева могут ударить или вообще выставить за дверь.

Но коты ночные животные, такими их создала природа. Более того, они хищники, чьи инстинкты только усиливаются после заката. И котики не могут их контролировать. Это днем кошка, особенно если хозяев нет дома, отсыпается и ест.

В итоге за день кошка получает массу энергии, которую ей обязательно нужно израсходовать. И ближе к ночи коты выходят «на охоту». Прячутся в углах, набрасываясь на хозяев, угрожающе выгибают спину, мяукают и носятся по квартире, запрыгивают на высокие поверхности и сбрасывают все плохо закрепленные предметы.

Как нельзя отучать кота от «тыгыдыка»

Кошачий бихевиорист Джексон Гэлакси советует не действовать сгоряча и не спешить ругать, гонять кошку, брызгать на нее водой, а тем более бить. Животное перестанет доверять человеку, но охотничьи инстинкты никуда не денутся, а человека она будет воспринимать как агрессора, которого нужно победить.

Не нужно кормить животное ночью и прямо перед сном. Кошка получит энергию, которую нужно немедленно потратить. Немедленно! А потом еще устроить поход в туалет, долго, старательно и шумно закапывая «следы» в наполнитель.

Как видят мир котики

Запирать кошку тоже не надо. Это территориальные животные, им нужно постоянное подтверждение, что они находятся в знакомом пространстве, по которому могут свободно перемещаться.

Многие кошатники расскажут о «требованиях» котов держать двери в комнаты всегда открытыми. Если запирать кошку в небольшом пространстве это приведет ее к дезориентации и испугу. А вывод она сделает один: человек — агрессор.

А что делать?

Скорректировать питание. Кормить кошку лучше три раза в день с интервалами не более 6-8 часов. Хорошо если хозяин дома и может проследить за питанием. Но что делать, если никого нет?

Можно купить умную кормушку. А если ее нет, тогда, уходя из дома необходимо оставлять ограниченное количество еды — половина суточной нормы.

Тогда животное к приходу людей слегка проголодается. Его можно покормить, но не сильно. После этого лучше занять кота активной игрой. Не обязательно носится с ним по дому. Пусть он сами играет с мячиками, «бантиками», шумелками. Это будет заменой охоте.

Последний прием пищи у кошки должен быть за полтора часа до того времени, как человек ложится спать. Уставшее и сытое животное приступит к умыванию, а затем успокоится и уснет. Правда, ночью он все равно проснется…

Ночной террор

Ночью кот обязательно проснется и начнет терроризировать хозяев. И с этим ничего нельзя поделать. Если человек возмущаетесь вслух, кошка воспринимает это как ответную реакцию, радуется и удваивает усилия.

Самый лучший способ отвлечь внимание пушистого террориста — игнорировать его. Полностью. Кот поймет, что человек – «бракованное» создание, не созданное для ночной охоты и игр, и отстанет.

Есть вероятность, что он пойдет играть всем, что попадется под лапу. Поэтому лучше убрать хрупкие вещи с поверхностей. А на ночь оставить коту нешумные игрушки. Тогда он займет себя сам.

Правда существует другая опасность для кошатников, живущих в частном доме. Кот может сделать вывод, что хозяин — плохой охотник и нуждается в помощи. А значит нужно поделиться с ним добычей и принеси в ему в постель пойманную мышь. Но тут уж ничего не поделаешь, так котики заботятся о своем любимом человеке.