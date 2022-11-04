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Ученые выяснили, как кошки видят мир

Источник:
"Научная Россия"
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Кот может заметить бегущую мышь и все оттенки ее серой шерсти на расстоянии в несколько десятков метров, но не заметит лакомство, лежащее у него под носом. Как кошки видят мир, и почему их глаза светятся в темноте?

«Видит в темноте, как кошка» — говорит человек, характеризуя острое зрение. Но так ли хорошо на самом деле видят коты? Их хозяева знают, что коты питомцы могут в упор не замечать лакомства, лежащего под носом.

Все дело в особенностях кошачьего зрения. Идеальное расстояние для изучения предмета пристальным кошачьим взглядом — от 75 сантиметров до 6 метров. А вот вблизи питомцы видят очень плохо и «зовут» на помощь органы осязания.

При этом, зрачок кошек чувствителен к свету и мгновенно меняет свою форму: в темноте сильно расширяется, а при ярком свете сужается до тонкой вертикальной полосы. Роговица у них более выпуклая, чем у человека, поэтому вместо привычного обзора в 180 градусов, угол зрения кошки – 270 градусов.

Поэтому зрение кошки острее человеческого в семь раз, но распространяется это только на движущиеся объекты, а статичные объекты коты видят очень плохо или просто не замечают. То есть хищник легко увидит бегущую мышь, но если она остановится, он потеряет ее из поля зрения.

Какие цвета различают кошки

Цвета кошки тоже видят не так, как человек. В их глазах отсутствуют колбочки, отвечающие за оттенки красного, оранжевого, коричневого. Они почти не различают белый, фиолетовый и желтый.

Зато они отлично воспринимают зеленый и синий, а серый вообще различают в двадцати и более вариациях. Выходит, что любимый кот видит своего хозяина в блеклых серо-голубых оттенках, а солнце для него зелено-голубое.

И конечно кошки прекрасно ориентируются ночью. Это связано с увеличенным количеством палочек в строении их глаза, которые отвечают за периферическое ночное зрение. Более того, у них есть особый слой — тапетум, от чего глаза светятся в темноте.

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