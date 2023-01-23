«Яндекс Маркет» откроет пункты выдачи заказов в деревнях

«Яндекс Маркет» запустил новый формат пункта выдачи заказов «Легкий старт» для небольших городов и деревень. Это позволит расширить географию продаж, полагает компания.

Для такого пункта выдачи заказов не обязательно выполнять все условия по оформлению точки. «Яндекс» бесплатно выдаст партнеру внешнюю вывеску и рекламные материалы. Открыть пункт можно в любом коммерческом помещении — например, в действующем магазине.

Пока новый формат запущен только в нескольких регионах: Брянской, Владимирской, Воронежской, Волгоградской, Липецкой, Нижегородской, Ростовской, Удмуртской и Свердловской областях, Краснодарском и Ставропольском краях, а также Башкортостане.

«Яндекс Маркет» рассчитывает запустить не меньше 1 тысячи точек в новом формате. В перспективе количество регионов, где станет возможна организация упрощенных пунктов выдачи, будут увеличивать.