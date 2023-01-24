Сытые свиристели проигнорировали Новосибирск

Новосибирцы не заметили массового прилета свиристелей в город, как это обычно было в январе, причиной могло стать отсутствие дефицита ягод в тайге, сообщил Sibnet.ru орнитолог Алексей Маслов.

Свиристели обитают на севере Новосибирской области. Эти птицы известны обывателю тем, что когда они наедаются забродивших ягод, то «пьянеют», падают на снег и не могут взлететь.

«Кочующие виды перелетают обычно в поисках пищи, и если пищи достаточно, то дальних перелетов может и не быть. Судя по рябине в городе, год вполне урожайный, а значит, может быть и в тайге у свиристелей еды достаточно. Когда там все съедят, увидим их в городе», — сказал эксперт.

Он отметил, что с 1 января натуралисты 33 раза наблюдали свиристелей в окрестностях Новосибирска и даже в черте города. Чаще всего их видят в Академгородке. Птицы прилетают, но в меньшем количестве, чем раньше.