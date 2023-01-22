Чихуахуа по кличке Спайк стал старейшей в мире собакой

Чихуахуа из штата Огайо (США) по кличке признан старейшей собакой в мире — ему 23 года, сообщает официальный сайт Книги рекордов Гиннесса.

Хозяйка Спайка — Рита Кимбэлл — нашла его в 2009 году брошенным возле продуктового магазина. Пес был в плохом состоянии. «У него была обрита спина, на шее были пятна крови от цепи или веревки», — рассказала хозяйка.

Она забрала собаку к себе и с тех пор он живет у нее на ферме. С тех пор Спайк пережил несколько нападений животных, но успешно их пережил. Несмотря на преклонный возраст пес встает вместе с хозяйкой в семь утра и навещает с ней животных на ферме.

По словам Кимбэлл, Спайк — добродушный пес. «Но сейчас он плохо видит и слышит и поэтому иногда бывает раздражительным», — добавила она.