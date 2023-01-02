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Пушков назвал три возможных места столкновения ведущих держав

Источник:
Sibnet.ru
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Алексей Пушков
Фото: © The Council of Federation / CC BY-NC-SA 2.0 l

Российский сентатор Алексей Пушков назвал три места, где может произойти военный конфликт с участием ведущих держав мира.

«Украина, Тайвань и Корейский полуостров — вот три места, где развитие событий может спровоцировать военный конфликт с участием ведущих держав мира. Из-за политики США и других стран НАТО Украина остается наиболее вероятной точкой столкновения такого типа», — написал он в своем телеграм-канале.

Сирия до недавнего времени также была зоной повышенной угрозы конфликта между Россией и США. Но больше она в списке не фигурирует: там США и их союзникам пришлось отступить.

По мнению сенатора, стычки между Грецией и Турцией, а также ограниченный территориальный конфликт между Индией и Китаем в 2023 году не приведут к третьей мировой войне. Для этого нет веских причин.

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Политика #Мир #Конфликты
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