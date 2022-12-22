Дед Мороз и родители в Красноярске устроили разборки на глазах детей

Аниматор, изображающий Деда Мороза, отказался работать после закрытия площадки в Красноярске, а родители настаивали, крики привели к плачу детей.

Конфликт произошел возле резиденции Деда Мороза на острове Татышев в Красноярске. Детей не пустили к Деду Морозу после 18.00, у площадки закончилось время работы.

Родители пытались добиться, чтобы Дед Мороз принял детей. Но на видео видно, что аниматор уже снял шубу Деда Мороза и не собирался работать сверхурочно. Родители настаивали, и актер накричал на девочку, а та начала плакать.

Мнение людей разделилось. Многие посчитали, что Дед Мороз прав, что он работает по своему графику. Другие посчитали, что аниматор общался чрезмерно грубо, и разрушил волшебные представления о Деде Морозе у детей.