Названа возможная причина падения Ми-8 в Бурятии

Следователи рассматривают две основные версии крушения вертолета Ми-8 в аэропорту «Байкал» в Улан-Удэ.

По предварительным данным, авария могла быть вызвана технической неисправностью или нарушением правил пилотирования, сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

Следствие установило, что днем 16 декабря вертолет Ми-8 АМТ осуществлял перелет с аэродрома «Восточный» до международного аэропорта «Байкал» города Улан-Удэ Республики Бурятия.

При посадке на запасную взлетно-посадочную полосу аэропорта «Байкал» вертолет перешел в режим самопроизвольного вращения и упал. В результате он был полностью разрушен, трое членов экипажа погибли.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).