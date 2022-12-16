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Наказанный за нацистское приветствие юный гонщик нашел команду

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © соцсети Артема Северюхина

Российский гонщик Артем Северюхин, попавший в прошлом сезоне в скандал с нацистским приветствием, подписал контракт с картинговой командой Lennox Racing, сообщается в ее соцсетях.

В 2023 году 15-летний российский картингист будет выступать в классе KZ2. Команда Lennox Racing принадлежит гонщику «Формулы-1» Шарлю Леклеру.

«Каждый заслуживает второго шанса в жизни, особенно когда речь идет о подростках. Артем наверняка извлек уроки из того, что произошло в начале этого года, и мы более чем рады помочь ему в погоне за его мечтой», — сказал руководитель команды Джордон Леннокс-Лэмб.

Северюхин в апреле отпраздновал победу на первом этапе чемпионата Европы по картингу жестом, похожим на нацистское приветствие. Он ударил себя кулаком в грудь и поднял вытянутую руку вверх под углом.

Картинговая команда Ward Racing расторгла контракт с россиянином. А FIA признала Северюхина виновным в нарушении пяти пунктов кодекса организации, в том числе в «публичном подстрекательстве к насилию или ненависти».

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