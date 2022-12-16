Новый ЛДС в Новосибирске сдадут только в 2023 году

Новый ЛДС, который изначально строился в Новосибирске к молодежному чемпионату мира по хоккею, который начнется 26 декабря, не откроется для зрителей в этом году, сообщил журналистам губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

«Все-таки возникли некоторые сложности с поставкой оборудования, причем (для обеспечения) безопасности. Это обязательное оборудование для присутствия большого количества людей. Поэтому, если и будем проводить какие-то мероприятия в декабре, то, к сожалению, без зрителей», – сказал Травников, уточнив, что речь идет о системах оповещения и пожарной безопасности.

Но завершить все основные работы по арене и подготовить пакет документов для ее ввода в эксплуатацию планируется до конца 2022 года.

Ледовую арену в Новосибирске должны были сдать к 31 августу 2022 года. Но сделать это в срок не удалось. Глава минстроя Новосибирской области Алексей Колмаков сказал, что ввод в эксплуатацию ледовой арены в Новосибирске планируется к 25 декабря.