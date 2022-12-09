Лукашенко пообещал показать план нападения Запада на Россию

Западные страны хотели напасть на Россию после протестов в Белоруссии 2020 году, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Белорусский президент отметил, что поводом для конфликта должен был стать захват чужих территорий и пообещал обнародовать факты о якобы готовящемся нападении на Россию со стороны западных стран.

«В ближайшее время мы обнародуем эти факты, как они должны были после мятежа 2020 года в Беларуси, если сложится ситуация и выйдут на границу со Смоленской областью, НАТО с войсками захватят у нас власть, начать войну с Россией с Донбасса», — сказал Лукашенко в эфире «Москва. Кремль. Путин».

В марте на встрече с президентом России Владимиром Путиным белорусский лидер заявил, что на Белоруссию готовилось нападение. Он принес карту, на которой обещал показать, откуда на его страну хотели напасть.