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Лукашенко пообещал показать план нападения Запада на Россию

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента Республики Беларусь

Западные страны хотели напасть на Россию после протестов в Белоруссии 2020 году, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Белорусский президент отметил, что поводом для конфликта должен был стать захват чужих территорий и пообещал обнародовать факты о якобы готовящемся нападении на Россию со стороны западных стран.

«В ближайшее время мы обнародуем эти факты, как они должны были после мятежа 2020 года в Беларуси, если сложится ситуация и выйдут на границу со Смоленской областью, НАТО с войсками захватят у нас власть, начать войну с Россией с Донбасса», — сказал Лукашенко в эфире «Москва. Кремль. Путин».

В марте на встрече с президентом России Владимиром Путиным белорусский лидер заявил, что на Белоруссию готовилось нападение. Он принес карту, на которой обещал показать, откуда на его страну хотели напасть.

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Политика #Мир
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