Венгрия выступила против нового пакета санкций Евросоюза

Венгрия на встрече постоянных представителей стран ЕС выступила против очередного пакета санкций в отношении России, пишут западные СМИ со ссылкой на анонимных европейских дипломатов.

«Они создают проблемы, где только могут. Они становятся довольно предсказуемыми», — сказал Financial Times высокопоставленный чиновник.

Будапешт также высказался против предложения увеличить размер фонда ЕС, из которого финансируются поставки оружия Украине и другим странам, приводит ТАСС выдержки из статьи.

Дипломаты выразили опасения, что Венгрия впредь будет использовать право вето против решений после того, как Еврокомиссия рекомендовала заморозить причитающиеся Будапешту 7,5 миллиарда евро.

Еврокомиссия в среду, 7 декабря анонсировала очередной пакет санкций в отношении России.