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Венгрия выступила против нового пакета санкций Евросоюза

Источник:
ТАСС
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Фото: Leandro's World Tour / Attribution License

Венгрия на встрече постоянных представителей стран ЕС выступила против очередного пакета санкций в отношении России, пишут западные СМИ со ссылкой на анонимных европейских дипломатов.

«Они создают проблемы, где только могут. Они становятся довольно предсказуемыми», — сказал Financial Times высокопоставленный чиновник.

Будапешт также высказался против предложения увеличить размер фонда ЕС, из которого финансируются поставки оружия Украине и другим странам, приводит ТАСС выдержки из статьи.

Дипломаты выразили опасения, что Венгрия впредь будет использовать право вето против решений после того, как Еврокомиссия рекомендовала заморозить причитающиеся Будапешту 7,5 миллиарда евро.

Еврокомиссия в среду, 7 декабря анонсировала очередной пакет санкций в отношении России.

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pepelmetal

"действующий порядок осложняет поставки беднейшим странам мира." Снова беднейшими странами прикрываются...

Nik3316

сравнить аэродром с ядерными боеголовками и обычный могут только не очень образованные люди...он еще...

mosquito__2010

Как они могут ? Украинцы страдают ! Нужно усилять и увеличивать и умножать санкции против России ! Ненормальные....

pepelmetal

Видимо мало Биев комбят, ещё просят!